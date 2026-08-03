Учитывая угрозу со стороны России, НАТО рассматривает возможность размещения американского ядерного оружия на территории Европы – потенциальными странами-хозяевами являются Польша, Финляндия и Литва.
В публикации отмечается, что Польша планирует присоединиться к программе ядерного обмена, Финляндия отменила свой исторический запрет на импорт и транзит ядерного оружия, а литовский парламент рассматривает законопроект, который исключит из конституции запрет на размещение ядерного оружия.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил журналистам, что альянс действительно обсуждает возможную корректировку своих ядерных возможностей, однако отказался раскрыть дополнительные подробности.
Американский эксперт по ядерному оружию Роберт Питерс заявил журналистам, что Соединенные Штаты могут увеличить свое ядерное присутствие в Европе в течение следующих 24 месяцев. Он считает, что было бы полезно разместить дополнительно от 100 до 150 нестратегических ядерных боеголовок, что, по его словам, может означать строительство новых хранилищ в Польше и Финляндии.
Однако бывший директор по ядерной политике НАТО Джим Сток заявил журналистам, что с военной точки зрения перемещение американского ядерного оружия ближе к границам России не является необходимым, и добавил, что аналогичные миссии могут быть выполнены с баз в Западной Европе.
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