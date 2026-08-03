В публикации отмечается, что Польша планирует присоединиться к программе ядерного обмена, Финляндия отменила свой исторический запрет на импорт и транзит ядерного оружия, а литовский парламент рассматривает законопроект, который исключит из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил журналистам, что альянс действительно обсуждает возможную корректировку своих ядерных возможностей, однако отказался раскрыть дополнительные подробности.