Еще 8 июля Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре неожиданно заявил, что США готовы предоставить Киеву право самостоятельно производить ракеты Patriot. «Мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать», — сказал он тогда.
В начале июля на саммите НАТО в Анкаре Трамп и Зеленский обсуждали возможность организации производства ракет Patriot на территории Украины. Позднее, после новой встречи лидеров 28 июля в Вашингтоне, Зеленский сообщил, что президент США согласился «предоставить нам лицензии». При этом Белый дом официально эту информацию не подтверждал.
Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. По словам Зеленского, их запасы у ВСУ находятся на критически низком уровне. Вместе с тем даже получение лицензии не позволит быстро развернуть собственное производство. Как отмечал украинский президент, организация выпуска в промышленных объемах может занять от одного до пяти лет. Производитель комплекса — компания RTX (ранее Raytheon) — сейчас выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год.
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