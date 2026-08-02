В начале июля на саммите НАТО в Анкаре Трамп и Зеленский обсуждали возможность организации производства ракет Patriot на территории Украины. Позднее, после новой встречи лидеров 28 июля в Вашингтоне, Зеленский сообщил, что президент США согласился «предоставить нам лицензии». При этом Белый дом официально эту информацию не подтверждал.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. По словам Зеленского, их запасы у ВСУ находятся на критически низком уровне. Вместе с тем даже получение лицензии не позволит быстро развернуть собственное производство. Как отмечал украинский президент, организация выпуска в промышленных объемах может занять от одного до пяти лет. Производитель комплекса — компания RTX (ранее Raytheon) — сейчас выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год.