На упаковке меда и медовых смесей обязательно должна быть указана страна происхождения или несколько стран, если мед собран в разных местах, а также процентное содержание меда из каждой страны.

Пока что в магазинах по-прежнему можно найти мед, на этикетке которого указано лишь «смесь меда из стран Европейского союза (ЕС) и стран, не входящих в ЕС».