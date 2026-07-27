Местные производители традиционных варений положительно оценивают более строгие требования, которые могут улучшить конкуренцию. Новые стандарты в отношении маркировки и состава меда и варенья вступили в силу с 14 июня.
На упаковке меда и медовых смесей обязательно должна быть указана страна происхождения или несколько стран, если мед собран в разных местах, а также процентное содержание меда из каждой страны.
Пока что в магазинах по-прежнему можно найти мед, на этикетке которого указано лишь «смесь меда из стран Европейского союза (ЕС) и стран, не входящих в ЕС».
Минимальное содержание фруктов в варенье увеличено до 45%.
(Lsm.lv)
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