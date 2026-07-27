В образцах капусты с регенеративных хозяйств железа иногда находили в 22 раза больше, чем в продукции обычных ферм. В сушёном горохе уровень селена оказался выше в восемь раз.

Самая невероятная разница была обнаружена в моркови: в некоторых образцах количество фолатов различалось в тысячи раз.

Однако учёные предупреждают, что такие результаты пока нельзя переносить на все продукты и хозяйства. Исследования небольшие, методы регенеративного земледелия сильно отличаются, а официального стандарта для них не существует.