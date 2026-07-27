Ещё в конце прошлого века американские специалисты обнаружили, что за 22 года содержание витамина C в лимонах снизилось почти на треть. Количество кальция в моркови сократилось более чем на четверть, а витамина A в бананах стало меньше на 57%.
С пшеницей происходит похожая история. С 1960-х годов содержание некоторых минералов в ней могло снизиться на 20–30%.
Причин называют несколько. Современные сорта выводят так, чтобы они росли быстрее, давали большой урожай и выглядели привлекательнее. В результате растение производит больше массы, но количество питательных веществ не всегда увеличивается вместе с ней.
Повышенный уровень углекислого газа в атмосфере тоже может ускорять рост растений. Они накапливают больше сахаров и крахмала, но концентрация витаминов и минералов при этом иногда падает.
Некоторые учёные предлагают искать решение не в лабораториях, а буквально под ногами.
Регенеративное земледелие строится вокруг восстановления почвы. Фермеры стараются реже пахать землю, выращивают покровные культуры, используют выпас животных и сокращают применение химикатов.
Главная идея проста: почва должна быть не безжизненной основой для удобрений, а полноценной экосистемой.
В здоровой земле существуют сложные сети грибов и микроорганизмов. Они помогают растениям получать минералы, воду и другие вещества. При интенсивной вспашке и постоянном использовании пестицидов эти связи могут разрушаться.
Первые результаты исследований выглядят впечатляюще.
В образцах капусты с регенеративных хозяйств железа иногда находили в 22 раза больше, чем в продукции обычных ферм. В сушёном горохе уровень селена оказался выше в восемь раз.
Самая невероятная разница была обнаружена в моркови: в некоторых образцах количество фолатов различалось в тысячи раз.
Однако учёные предупреждают, что такие результаты пока нельзя переносить на все продукты и хозяйства. Исследования небольшие, методы регенеративного земледелия сильно отличаются, а официального стандарта для них не существует.
Другие крупные обзоры находили лишь небольшие различия между обычными и органическими продуктами. Иногда они оказывались настолько нестабильными, что делать уверенные выводы было невозможно.
Есть и практическая проблема. Такой способ ведения хозяйства может требовать больше ручного труда, обходиться дороже и давать компаниям возможность красиво рекламировать обычную продукцию под модным зелёным названием.
Врачи также опасаются, что покупатели начнут считать один «особенно полезный» овощ заменой полноценному рациону и станут есть меньше разнообразной пищи.
Но один вывод становится всё труднее игнорировать. Состояние почвы может влиять не только на урожайность и природу вокруг фермы.
Возможно, от него зависит и то, сколько полезного останется внутри овоща, который выглядит совершенно безупречно.
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