Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке +30 градусов, а на части побережья сохранится более прохладный воздух. В ночь на вторник температура понизится до +8..+14 градусов, а в ночь на четверг не опустится ниже +16..+20 градусов.

С пятницы станет прохладнее — согласно текущим прогнозам, в выходные дни температура воздуха в Латвии не превысит +18..+23 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.