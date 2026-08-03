В течение рабочей недели ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, по ночам местами будет образовываться туман. Будет дуть слабый ветер, с середины недели немного усилится западный, юго-западный ветер.
Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке +30 градусов, а на части побережья сохранится более прохладный воздух. В ночь на вторник температура понизится до +8..+14 градусов, а в ночь на четверг не опустится ниже +16..+20 градусов.
С пятницы станет прохладнее — согласно текущим прогнозам, в выходные дни температура воздуха в Латвии не превысит +18..+23 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
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