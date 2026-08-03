Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США задержали Немиро 28 июля после получения информации от Службы гражданства и иммиграции.
Американские власти утверждают, что он был осуждён за нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Кроме того, ранее его задерживали по делам о причинении телесных повреждений, сексуальном насилии, хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления. Из сообщения ведомства не следует, что по всем этим эпизодам были вынесены обвинительные приговоры.
«Этот нелегальный иммигрант из Латвии когда-то, возможно, строил карьеру профессионального танцора на телевидении, однако впоследствии стал закоренелым преступником, в чьей криминальной истории есть осуждение за нападение с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие и хранение наркотиков», — заявила помощник министра внутренней безопасности США Лорен Бис.
По её словам, Немиро вскоре должны выдворить из страны.
«В ближайшее время он будет депортирован из нашей страны. ICE положила конец его незаконному пребыванию и преступной деятельности в США», — сказала Бис.
По данным Министерства внутренней безопасности, Немиро приехал в США по визе в октябре 2011 года. Срок её действия закончился в августе 2012 года, однако он остался в стране и не урегулировал свой иммиграционный статус.
В Латвии Немиро получил известность благодаря участию во втором сезоне шоу Dejo ar zvaigzni! в 2008 году, где выступал в паре с певицей Линдой Леен.
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