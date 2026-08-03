Американские власти утверждают, что он был осуждён за нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Кроме того, ранее его задерживали по делам о причинении телесных повреждений, сексуальном насилии, хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления. Из сообщения ведомства не следует, что по всем этим эпизодам были вынесены обвинительные приговоры.

«Этот нелегальный иммигрант из Латвии когда-то, возможно, строил карьеру профессионального танцора на телевидении, однако впоследствии стал закоренелым преступником, в чьей криминальной истории есть осуждение за нападение с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие и хранение наркотиков», — заявила помощник министра внутренней безопасности США Лорен Бис.