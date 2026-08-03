Кроме того, ABSocial SIA и SIA «Rīgas memoriālais centrs» солидарно оштрафованы более чем на 9000 евро за отказ сотрудничать с представителями Совета по конкуренции во время процессуальных действий. Эта сумма не входит в 723 тысячи евро по трём основным делам.

За шесть месяцев ведомство также рассмотрело 22 сделки по слиянию компаний — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Были завершены исследования конкуренции в банковском секторе и сфере здравоохранения, а также проверки изменения цен на топливо и деятельности платформы Bolt.

Совет по конкуренции продолжил развивать цифровые инструменты, предназначенные для выявления картелей, анализа цен и отслеживания сделок, которые могут повлиять на ситуацию на рынке.