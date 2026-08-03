Крупнейшее взыскание — 512 100 евро — получили три компании по делу о продаже кофемашин JURA. Совет установил, что участники рынка длительное время поддерживали единый уровень розничных цен, ограничивая конкуренцию. Это стало первым делом, начатым на основании данных специального инструмента мониторинга.
Впервые в практике ведомства решение было принято и в отношении цифровой платформы. Компания SS оштрафована на 186 781 евро за злоупотребление доминирующим положением. Ей также предписано разработать для клиентов ясные и объективные условия сотрудничества.
Ещё один штраф — 24 199 евро — назначен компании Burde B.V. Совет по конкуренции пришёл к выводу, что она, будучи единственным возможным поставщиком лицензий на программное обеспечение для фоторадаров Дирекции безопасности дорожного движения, устанавливала чрезмерно высокие цены. Они, по оценке ведомства, в 20-40 раз превышали цены производителя.
Кроме того, ABSocial SIA и SIA «Rīgas memoriālais centrs» солидарно оштрафованы более чем на 9000 евро за отказ сотрудничать с представителями Совета по конкуренции во время процессуальных действий. Эта сумма не входит в 723 тысячи евро по трём основным делам.
За шесть месяцев ведомство также рассмотрело 22 сделки по слиянию компаний — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Были завершены исследования конкуренции в банковском секторе и сфере здравоохранения, а также проверки изменения цен на топливо и деятельности платформы Bolt.
Совет по конкуренции продолжил развивать цифровые инструменты, предназначенные для выявления картелей, анализа цен и отслеживания сделок, которые могут повлиять на ситуацию на рынке.
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