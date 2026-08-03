1. Замороженное лакомство для собак Top Dog Bistr «Говядина», 1,6 кг
EAN: 4779048390492
Номера партий и сроки годности:
GAM MB260302 — до 02.03.2027
GAM MB260309 — до 09.03.2027
GAM MB260317 — до 17.03.2027
GAM MB260414 — до 14.04.2027
2. Замороженное лакомство для собак Top Dog Bistr «Говядина и кролик», 1,6 кг
EAN: 4779048390553
Номера партий и сроки годности:
GAM BR260304 — до 04.03.2027
GAM BR260312 — до 12.03.2027
GAM BR260330 — до 30.03.2027
GAM BR260415 — до 15.04.2027
3. Замороженное лакомство для собак Top Dog Bistr «Говядина и утка», 1,6 кг
EAN: 4779048390546
Номера партий и сроки годности:
GAM BD260304 — до 04.03.2027
GAM BD260324 — до 24.03.2027
GAM BD260413 — до 13.04.2027
Поставщик: Rogių šunys UAB. Причина отзыва: продукция не соответствует требованиям безопасности.
Если вы приобрели один из указанных товаров с перечисленными сроками годности, Rimi просит вернуть его в ближайший магазин до 5 августа 2026 года. Кассовый чек не требуется. Покупателям будет возвращена полная стоимость товара.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000 180.
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