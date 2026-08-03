Если вы приобрели один из указанных товаров с перечисленными сроками годности, Rimi просит вернуть его в ближайший магазин до 5 августа 2026 года. Кассовый чек не требуется. Покупателям будет возвращена полная стоимость товара.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000 180.