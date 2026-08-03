В соответствии с поручением правительства Государственная казна представляла Латвию на собрании и подала голосование. Позиция государства была заранее утверждена на закрытой части заседания Кабинета министров.
Ранее ответственные должностные лица не раскрывали, какие именно условия привлечения финансирования предложит airBaltic и о каком объеме средств идет речь.
В уведомлении держателям облигаций компания указала, что планирует вынести на голосование вопрос о капитализации процентных выплат, подлежащих уплате 14 августа и 14 ноября этого года. Это означает, что проценты не будут выплачены денежными средствами, а будут добавлены к основной сумме долга.
Кроме того, предполагалось рассмотреть вопрос об освобождении авиакомпании от требования соблюдать условия резервного счета для обслуживания облигаций в отношении этих двух периодов выплаты процентов, а также временно отказаться от применения минимальных требований к ликвидности, предусмотренных условиями выпуска облигаций. Это позволило бы держателям облигаций не считать невыполнение этих требований нарушением обязательств.
В сообщении отмечается, что airBaltic проводит комплексный пересмотр структуры капитала и намерена привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на период этого процесса. После разработки условий временного финансирования держатели облигаций смогут принять участие в его предоставлении.
Компания также намерена обратиться к держателям облигаций с просьбой изменить отдельные положения трастового соглашения, чтобы ускорить процесс привлечения временного финансирования и внесения изменений в условия выпуска облигаций.
В частности, предлагается сократить минимальный срок уведомления о проведении новых собраний держателей облигаций с 21 до 7 дней, а минимальный срок повторного созыва собрания при отсутствии кворума — с 14 до 3 дней.
Одновременно предлагается изменить требования к кворуму при принятии решений, требующих особого большинства. Для первого собрания предлагается установить кворум в размере не менее 25% общей номинальной стоимости облигаций, а для повторного собрания будет достаточно присутствия хотя бы одного держателя облигаций.
Еще один вопрос повестки предусматривает разрешение компании привлечь дополнительное долговое финансирование, необходимое для реализации временной схемы финансирования, включая заключение соответствующих соглашений между кредиторами, которые будут представлены держателям облигаций до собрания.
В дополнительном сообщении к собранию держателей облигаций компания подчеркивает, что программа полетов будет выполняться в обычном режиме как во время переговоров о временном финансировании, так и в период пересмотра структуры капитала. Нарушений в перевозке пассажиров не ожидается.
В 2024 году airBaltic разместила облигации на сумму 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. Государство приобрело облигации на 50 млн евро.
Как сообщалось ранее, 30 июля правительство уполномочило Государственную казну представлять интересы Латвии на собрании держателей облигаций 3 августа, на котором airBaltic планировала привлечь краткосрочное финансирование.
Уже продолжительное время airBaltic ищет возможности стабилизировать свое финансовое положение, пересматривая бизнес-план и привлекая новых инвесторов и финансирование.
Оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2%, достигнув 779,344 млн евро. При этом убытки сократились в 2,7 раза и составили 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвии принадлежит 88,37% акций компании, Lufthansa — 10%, датскому инвестору Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1 — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После проведения IPO размер доли Lufthansa будет зависеть от рыночной цены акций. При этом после размещения Lufthansa должна сохранить не менее 5% капитала компании. Правительство Латвии ранее приняло решение сохранить после IPO не менее 25% плюс одну акцию.
В августе прошлого года правительство также решило вложить в airBaltic 14 млн евро на тех же условиях, что и Lufthansa, в рамках подготовки к возможному IPO.
Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и текущей ситуации на рынке компания приостановила подготовку к IPO и больше не рассматривает его как источник капитала в 2026 году.
В годовом отчете отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году компания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком. По прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 млн евро.
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