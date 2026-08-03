Кроме того, предполагалось рассмотреть вопрос об освобождении авиакомпании от требования соблюдать условия резервного счета для обслуживания облигаций в отношении этих двух периодов выплаты процентов, а также временно отказаться от применения минимальных требований к ликвидности, предусмотренных условиями выпуска облигаций. Это позволило бы держателям облигаций не считать невыполнение этих требований нарушением обязательств.

В сообщении отмечается, что airBaltic проводит комплексный пересмотр структуры капитала и намерена привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на период этого процесса. После разработки условий временного финансирования держатели облигаций смогут принять участие в его предоставлении.

Компания также намерена обратиться к держателям облигаций с просьбой изменить отдельные положения трастового соглашения, чтобы ускорить процесс привлечения временного финансирования и внесения изменений в условия выпуска облигаций.