Если правительство поддержит инициативу, это фактически означает, что попасть из Латвии в Белоруссию автомобильным транспортом больше будет невозможно как для частных лиц, так и для грузовых перевозчиков.
В настоящее время «Патерниеки» является единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на латвийско-белорусской границе. При этом продолжает работать железнодорожный пограничный пункт «Индра», который используется исключительно грузовыми поездами. Авиасообщение с Белоруссией для пассажиров отсутствует уже несколько лет.
Проект решения уже направлен на согласование и предлагается рассмотреть в Кабинете министров в срочном порядке.
Как отмечает МВД, закрытие пункта необходимо для обеспечения неприкосновенности государственной границы, предотвращения угроз общественному порядку, создания более благоприятных условий для работы Государственной погранохраны и других служб по пресечению незаконного пересечения границы, а также для более эффективного использования ресурсов погранохраны в условиях кризиса.
В министерстве подчеркивают, что давление нелегальной миграции остается высоким и требует значительных ресурсов Государственной погранохраны и других ведомств. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку на сотрудников погранохраны.
Существующих кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач — полноценного контроля в пунктах пропуска и охраны так называемой «зеленой» границы.
Согласно законодательству, во время действия режима усиленной охраны границы правительство вправе полностью или частично приостанавливать работу одного или нескольких пунктов пересечения границы.
МВД указывает, что Белоруссия продолжает допускать и поощрять незаконное пересечение государственной границы гражданами третьих стран, тем самым сознательно создавая угрозу безопасности Латвии и увеличивая нагрузку на государственные службы.
В настоящее время вдоль латвийско-белорусской границы действует режим усиленной охраны, который обеспечивает Государственной погранохране и другим ведомствам дополнительные возможности для предотвращения незаконного пересечения границы.
Однако автомобильный пункт пропуска «Патерниеки» продолжает работать, что, по мнению МВД, сохраняет дополнительные возможности для проведения против Латвии длительной гибридной операции, а также создает дополнительные инструменты для оказания давления, организации провокаций и ведения разведывательной деятельности.
Как сообщалось ранее, с 31 июля в пункте пропуска «Патерниеки» наблюдаются технические сбои в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля временно невозможно.
В Государственной погранохране агентству LETA пояснили, что пересекающим границу следует пользоваться ближайшими пунктами пропуска, расположенными на территории Литвы.
Правительство Латвии ранее продлило режим усиленной охраны границы с Белоруссией до конца текущего года. Он введен из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, направляемых со стороны Белоруссии. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.
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