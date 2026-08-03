В настоящее время «Патерниеки» является единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на латвийско-белорусской границе. При этом продолжает работать железнодорожный пограничный пункт «Индра», который используется исключительно грузовыми поездами. Авиасообщение с Белоруссией для пассажиров отсутствует уже несколько лет.

Проект решения уже направлен на согласование и предлагается рассмотреть в Кабинете министров в срочном порядке.