Патерниеки — единственный работающий КПП на латвийско-белорусской границе. КПП в Силене был закрыт несколько лет назад.

«У нас вообще никаких уведомлений не было. Никто ничего. Мы вчера приехали, встали [в очередь], а сегодня утром объявили, что граница закрыта, но надолго ли, никто не знает», — сказал дальнобойщик Хардийс из Юрмалы, который везёт в Минск медикаменты, изготовленные предприятием Grindeks. Маршрут поменять невозможно: «Мы можем пересекать [границу] только на этом КПП, потому что у нас специальный груз. Ни через Литву, ни через другой КПП ехать не можем».