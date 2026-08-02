31 июля, в пятницу, министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил о закрытии границы в соцсетях, ещё раньше он призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Белоруссию. В субботу, 1 августа, ни министр, ни должностные лица погранохраны никаких более подробных комментариев не дали.
Патерниеки — единственный работающий КПП на латвийско-белорусской границе. КПП в Силене был закрыт несколько лет назад.
«У нас вообще никаких уведомлений не было. Никто ничего. Мы вчера приехали, встали [в очередь], а сегодня утром объявили, что граница закрыта, но надолго ли, никто не знает», — сказал дальнобойщик Хардийс из Юрмалы, который везёт в Минск медикаменты, изготовленные предприятием Grindeks. Маршрут поменять невозможно: «Мы можем пересекать [границу] только на этом КПП, потому что у нас специальный груз. Ни через Литву, ни через другой КПП ехать не можем».
Везёт грух и Войцех: «Ну, надо было сегодня в восемь выехать. Но сидим. Ну, что мы думаем? Ничего. Мы — рабочие. Ждём. Ну, еды немного есть. Как долго? Ну, не знаю. Думаю, до понедельника подождём, а потом, может быть, домой поедем. Как начальник решит, так и будет».
Для долгого стояния обочина возле КПП не подходит.
«За дорогу мы уже заплатили. Не знаю, придётся ли платить ещё или здесь что-то решатт. Когда приехали, по времени получилось 33 евро, так сказать. Второе: это одна из немногих границ, которая вообще не оборудована для стоянки транспорта. Нет ни туалетов, ни кафе, ни воды. Питьевая вода просто заканчивается», — рассказал ещё один дальнобойщик по имени Павел, из Казахстана.
Алдис из Прейли высказался следующим образом: «Они думают, что люди не поедут. Я нарочно теперь буду чаще ездить. В санаторий. Всё оплачено. С сегодняшнего дня. Там дешевле и более качественно. Уже девятый раз еду».
Юрис из Огре ждать не собирается — он поедет к родне в Белоруссию через Литву: «Думал, за какие-то часы всё решится, но сейчас — ничего, никто не знает, сколько всё это продлится. Видимо, развернусь и поеду через Литву. Там родня. В данный момент у меня отпуск, почему не воспользоваться?»
После обеда в субботу многие из очереди, стоящей у Патерниеки, уже развернулись — кто-то поехал через Литву, кто-то вернулся домой. Больше всего недовольства у людей возникает из-за неизвестности, откроют ли границу. На момент публикации репортажа (1 августа, 20:02) граница была закрыта, никаких комментариев от МВД получено не было.
Регистрация в электронной очереди на границе по состояниию на утро 2 августа недоступна.
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