В центре общественного внимания оказалась депутат Лейла Расима («Прогрессивные»). Публично доступные сведения о принадлежащей ей недвижимости вызвали оживленную дискуссию. Несмотря на то что ей принадлежит квартира в Риге, она также получает государственную компенсацию за аренду жилья в столице.

Об этом в социальной сети Threads написал пользователь Валтс:

«Очередное доказательство того, что «Прогрессивные» — те же самые раки, только в другой упаковке. @leilarasima ежемесячно получает из Сейма 610 евро компенсации за аренду квартиры в Риге, поскольку, вероятно, формально зарегистрирована за пределами столицы. В то же время декларация должностного лица показывает, что ей принадлежит квартира в Риге, которую она, вероятно, сдает в аренду и получает двойную выгоду. Очень прогрессивно!»