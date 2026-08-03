В 2026 году:
- право на компенсацию имеют депутаты, зарегистрированные на расстоянии не менее 40 километров от Риги;
- максимальный размер компенсации зависит от удаленности места жительства — чем дальше живет депутат, тем выше возможный лимит;
- в среднем депутаты, пользующиеся этой возможностью, получают около 500 евро в месяц на аренду жилья и/или транспортные расходы.
В Сейме подчеркивают, что компенсация выплачивается только после предоставления договора аренды и документов, подтверждающих оплату. Информация о компенсациях каждого депутата находится в открытом доступе.
В центре общественного внимания оказалась депутат Лейла Расима («Прогрессивные»). Публично доступные сведения о принадлежащей ей недвижимости вызвали оживленную дискуссию. Несмотря на то что ей принадлежит квартира в Риге, она также получает государственную компенсацию за аренду жилья в столице.
Об этом в социальной сети Threads написал пользователь Валтс:
«Очередное доказательство того, что «Прогрессивные» — те же самые раки, только в другой упаковке. @leilarasima ежемесячно получает из Сейма 610 евро компенсации за аренду квартиры в Риге, поскольку, вероятно, формально зарегистрирована за пределами столицы. В то же время декларация должностного лица показывает, что ей принадлежит квартира в Риге, которую она, вероятно, сдает в аренду и получает двойную выгоду. Очень прогрессивно!»
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Хотя мнения разделились, многие пользователи обращают внимание не столько на саму депутату, сколько на существующую систему. Они задаются вопросом, почему обычным жителям работодатели не оплачивают жилье, тогда как депутаты имеют такую возможность.
Так, одна из пользовательниц пишет:
«Даже если с точки зрения закона она формально делает все правильно, по сути это неэтично. Именно такими — большими и маленькими, но законными — способами наживаться за государственный счет мы и разрушаем свою страну. И здесь неважно сравнивать одного вора с другим — большим или меньшим».
Другая пользовательница возражает:
«А если в той квартире живут долгосрочные арендаторы? Из-за того, что ее избрали в Сейм, она должна была выставить их на улицу, а через несколько лет снова пригласить обратно?»
После разгоревшейся дискуссии свои пояснения публично дала и сама Лейла Расима.
Она заявила, что квартира в Риге когда-то была оформлена на ее имя, однако фактически в ней живет и распоряжается ею ее мать. По словам депутата, сама она никогда не проживала в этой квартире и не получала никакого дохода от ее сдачи в аренду.
Что касается квартиры в Риге, аренду которой частично компенсирует государство, Расима пояснила, что выбрала жилье недалеко от Центрального железнодорожного вокзала, поскольку на работу в Ригу и обратно обычно добирается поездом или автобусом. Она подчеркнула, что всю жизнь прожила в Резекне.
Кроме того, депутат отметила, что получаемая ею компенсация составляет менее 50% от максимально допустимого размера.
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