По его словам, такой сценарий был бы крайне опасен и для самой России, и для режима Владимира Путина. Москва могла бы использовать провокацию против одной из стран НАТО, чтобы заявить о попытке расколоть альянс. Однако результат будет зависеть от реакции союзников.
«Если НАТО сможет дать быстрый и осуждающий ответ, существование альянса и безопасность Европы будут необратимо укреплены», — считает эксперт. При этом, по его мнению, одного словесного осуждения будет недостаточно — ответ должен быть соразмерным и военным.
Шрадерс полагает, что России необходим хотя бы ограниченный успех, который Кремль сможет представить внутренней аудитории как победу над Украиной. Для этого Москва может усилить удары оружием, которое украинская противовоздушная оборона пока не способна эффективно перехватывать.
Эксперт также заявил, что США стремятся добиться окончания войны, не предоставляя Украине достаточного объёма военных ресурсов. По его оценке, возможности Вашингтона ограничены обязательствами на Ближнем Востоке, поддержкой Израиля и Тайваня, а также собственными оборонными потребностями.
Шрадерс подчеркнул, что Европа сама оказалась в положении, когда больше не может полностью рассчитывать на американские гарантии безопасности. По его словам, европейским странам необходимо не только увеличивать расходы на оборону, но и развивать собственную военную промышленность и реальные боевые возможности.
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