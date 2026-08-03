«Если НАТО сможет дать быстрый и осуждающий ответ, существование альянса и безопасность Европы будут необратимо укреплены», — считает эксперт. При этом, по его мнению, одного словесного осуждения будет недостаточно — ответ должен быть соразмерным и военным.

Шрадерс полагает, что России необходим хотя бы ограниченный успех, который Кремль сможет представить внутренней аудитории как победу над Украиной. Для этого Москва может усилить удары оружием, которое украинская противовоздушная оборона пока не способна эффективно перехватывать.