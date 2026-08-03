Правительство до конца этого года продлило режим усиленной охраны границы на границе с Белоруссией.

В прошлом году Государственная пограничная охрана пресекла 12 046 попыток незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. По гуманитарным соображениям в прошлом году в Латвию был пропущен 31 человек.