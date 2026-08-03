Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы были удержаны 9130 человек.
Правительство до конца этого года продлило режим усиленной охраны границы на границе с Белоруссией.
В прошлом году Государственная пограничная охрана пресекла 12 046 попыток незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. По гуманитарным соображениям в прошлом году в Латвию был пропущен 31 человек.
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Как вам материал?
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.