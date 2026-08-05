Эксперты «Pensions at a Glance 2025» сравнили действующие пенсионные правила с теми, которые будут применяться к людям, начавшим трудовую деятельность в 2024 году в возрасте 22 лет и имеющим непрерывный трудовой стаж. По данным ОЭСР, повышение пенсионного возраста остается одним из основных способов сохранить уровень пенсионных выплат, не создавая дополнительной нагрузки на государственные бюджеты.
В настоящее время самый высокий пенсионный возраст в Европе составляет 67 лет. Он установлен в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах. Средний показатель по странам ЕС сейчас равен 64,7 года для мужчин и 64 годам для женщин.
Однако к концу 2060-х годов ситуация существенно изменится. Безусловным лидером станет Дания, где пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин потенциально может достичь 74 лет. В Эстонии он вырастет до 71 года, а в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре — до 70 лет. В Великобритании, по прогнозам, пенсионный возраст составит 68 лет, в Германии — 67 лет, тогда как во Франции и Испании сохранится более низкий показатель — 65 лет.
В то же время в ряде стран пенсионный возраст останется самым низким в Европе. К ним относятся Словения и Люксембург, где мужчины смогут выходить на пенсию в 62 года, а также Польша, где для женщин, как ожидается, пенсионный возраст сохранится на уровне 60 лет.
Самые масштабные изменения ожидаются в Турции. Согласно прогнозам, пенсионный возраст для мужчин увеличится на 13 лет — с 52 до 65 лет, а для женщин — на 14 лет, с 49 до 63 лет. Германия и Франция ограничатся минимальными изменениями — менее чем на один год, а в некоторых европейских странах действующие правила вообще останутся без изменений.
Главной причиной пересмотра пенсионных систем эксперты называют демографические изменения. По прогнозам ОЭСР, к 2050 году на каждые 100 человек трудоспособного возраста будет приходиться 52 человека старше 65 лет. Для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял всего 22 человека, а к 2025 году, как ожидается, достигнет примерно 33. Именно рост доли пожилого населения вынуждает европейские государства постепенно повышать пенсионный возраст.
Комментарий Press
Европа сегодня пытается решить арифметическую задачу, которая не имеет арифметического решения. Если детей рождается все меньше, а пенсионеров становится все больше, то сколько ни повышай пенсионный возраст — это лишь отсрочка, а не выход.
Любая пенсия — это не деньги, которые государство достает из волшебного сундука. Это труд нынешнего поколения, который оплачивает жизнь поколения предыдущего. Когда молодых становится мало, а пожилых много, система начинает трещать. И тогда выбор оказывается предельно простым: либо отказаться от привычного уровня пенсионного обеспечения, либо радикально менять демографическую политику.
Есть и третий путь — миграция. Но только при одном условии: если приезжающие работают, платят налоги и становятся частью экономики. Когда же миграционная политика превращается в соревнование социальных пособий и бесконечных программ адаптации, она не спасает пенсионную систему, а лишь увеличивает нагрузку на нее.
Как ни странно, главная пенсионная реформа начинается не в министерстве финансов, а в роддоме. Общество, которое не хочет рожать детей, рано или поздно вынуждено будет отказаться либо от привычной пенсии, либо от привычного образа жизни. Экономику невозможно обмануть лозунгами — она всегда требует тех, кто будет работать завтра.
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