В то же время в ряде стран пенсионный возраст останется самым низким в Европе. К ним относятся Словения и Люксембург, где мужчины смогут выходить на пенсию в 62 года, а также Польша, где для женщин, как ожидается, пенсионный возраст сохранится на уровне 60 лет.

Самые масштабные изменения ожидаются в Турции. Согласно прогнозам, пенсионный возраст для мужчин увеличится на 13 лет — с 52 до 65 лет, а для женщин — на 14 лет, с 49 до 63 лет. Германия и Франция ограничатся минимальными изменениями — менее чем на один год, а в некоторых европейских странах действующие правила вообще останутся без изменений.

Главной причиной пересмотра пенсионных систем эксперты называют демографические изменения. По прогнозам ОЭСР, к 2050 году на каждые 100 человек трудоспособного возраста будет приходиться 52 человека старше 65 лет. Для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял всего 22 человека, а к 2025 году, как ожидается, достигнет примерно 33. Именно рост доли пожилого населения вынуждает европейские государства постепенно повышать пенсионный возраст.