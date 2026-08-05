В Киевской области в результате российской ракетной атаки полностью разрушен крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka. Об этом в среду, 5 августа, сообщила соосновательница компании Ирина Чечеткина.
По ее словам, речь идет о распределительном складском комплексе в Броварах, который был открыт в 2017 году. Чечеткина рассказала, что на складе ежедневно обрабатывалось около 100 тыс. заказов. После удара российской ракеты он не подлежит восстановлению. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Как указали в компании, ВС РФ атаковали склад Rozetka три раза за последние несколько дней. В частности, 2 августа, в компании сообщили, что за прошедшие сутки по складу уже дважды попадали российские беспилотники.
В ночь на 5 августа Россия также нанесла удар по сортировочному комплексу «Новой почты» в Киеве. В компании сообщили, что в результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения. В «Новой почте» также добавили, что при ударе по сортировочному комплексу российские войска применили кассетные боеприпасы.
Кроме того, об ударе по логистическому центру и заводу в Киеве и Киевской области сообщила сеть торговых центров «Эпицентр». В компании заявили, что в результате атак погиб один человек, еще трое получили ранения
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.