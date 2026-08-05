По ее словам, речь идет о распределительном складском комплексе в Броварах, который был открыт в 2017 году. Чечеткина рассказала, что на складе ежедневно обрабатывалось около 100 тыс. заказов. После удара российской ракеты он не подлежит восстановлению. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Как указали в компании, ВС РФ атаковали склад Rozetka три раза за последние несколько дней. В частности, 2 августа, в компании сообщили, что за прошедшие сутки по складу уже дважды попадали российские беспилотники.