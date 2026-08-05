Особое внимание уделили тому, чтобы пассажирам было легче перенести почти сутки в воздухе. На борту появится специальная зона отдыха (Wellbeing Zone), где можно будет размяться, выпить воды или перекусить. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток, помогая организму быстрее адаптироваться и уменьшить последствия смены часовых поясов. Питание также составлено с учетом рекомендаций специалистов по сну и биоритмам.

Несмотря на технический успех проекта, не все уверены, что провести в самолете почти 22 часа подряд будет комфортно, особенно в эконом-классе. Однако в Qantas считают, что многие пассажиры предпочтут один очень длинный перелет пересадкам, а экономия времени может достигать четырех часов. Основную ставку авиакомпания делает на пассажиров первого и бизнес-класса, для которых беспосадочные рейсы особенно привлекательны.

Компания Airbus успешно завершила рекордный испытательный полет своего нового дальнемагистрального самолета A350-1000ULR, созданного по заказу австралийской авиакомпании Qantas. Машина провела в воздухе 24 часа и 24 минуты, установив новый рекорд продолжительности полета для самолета этого типа.