Испытания стали частью проекта Sunrise, цель которого — запустить регулярные беспосадочные рейсы между Сиднеем и Лондоном, а затем между Сиднеем и Нью-Йорком. Первые коммерческие полеты по маршруту Лондон—Сидней планируется начать в октябре 2027 года.
Перед рекордным обратным рейсом самолет уже совершил беспосадочный перелет из французской Тулузы в Мельбурн. Он преодолел около 17 тысяч километров за 19 часов 12 минут. Обратный полет в Тулузу прошел по траектории, максимально приближенной к будущему коммерческому маршруту, и занял более суток.
Новый Airbus заметно отличается от обычного A350-1000. Ради увеличения дальности полета инженеры установили дополнительный топливный бак примерно на 20 тысяч литров, усилили конструкцию самолета и сократили число пассажирских мест до 238. Это позволило разместить больше топлива и сделать салон просторнее.
Особое внимание уделили тому, чтобы пассажирам было легче перенести почти сутки в воздухе. На борту появится специальная зона отдыха (Wellbeing Zone), где можно будет размяться, выпить воды или перекусить. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток, помогая организму быстрее адаптироваться и уменьшить последствия смены часовых поясов. Питание также составлено с учетом рекомендаций специалистов по сну и биоритмам.
Несмотря на технический успех проекта, не все уверены, что провести в самолете почти 22 часа подряд будет комфортно, особенно в эконом-классе. Однако в Qantas считают, что многие пассажиры предпочтут один очень длинный перелет пересадкам, а экономия времени может достигать четырех часов. Основную ставку авиакомпания делает на пассажиров первого и бизнес-класса, для которых беспосадочные рейсы особенно привлекательны.
Компания Airbus успешно завершила рекордный испытательный полет своего нового дальнемагистрального самолета A350-1000ULR, созданного по заказу австралийской авиакомпании Qantas. Машина провела в воздухе 24 часа и 24 минуты, установив новый рекорд продолжительности полета для самолета этого типа.
Испытания стали частью проекта Sunrise, цель которого — запустить регулярные беспосадочные рейсы между Сиднеем и Лондоном, а затем между Сиднеем и Нью-Йорком. Первые коммерческие полеты по маршруту Лондон—Сидней планируется начать в октябре 2027 года.
Перед рекордным обратным рейсом самолет уже совершил беспосадочный перелет из французской Тулузы в Мельбурн. Он преодолел около 17 тысяч километров за 19 часов 12 минут. Обратный полет в Тулузу прошел по траектории, максимально приближенной к будущему коммерческому маршруту, и занял более суток.
Новый Airbus заметно отличается от обычного A350-1000. Ради увеличения дальности полета инженеры установили дополнительный топливный бак примерно на 20 тысяч литров, усилили конструкцию самолета и сократили число пассажирских мест до 238. Это позволило разместить больше топлива и сделать салон просторнее.
Особое внимание уделили тому, чтобы пассажирам было легче перенести почти сутки в воздухе. На борту появится специальная зона отдыха (Wellbeing Zone), где можно будет размяться, выпить воды или перекусить. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток, помогая организму быстрее адаптироваться и уменьшить последствия смены часовых поясов. Питание также составлено с учетом рекомендаций специалистов по сну и биоритмам.
Несмотря на технический успех проекта, не все уверены, что провести в самолете почти 22 часа подряд будет комфортно, особенно в эконом-классе. Однако в Qantas считают, что многие пассажиры предпочтут один очень длинный перелет пересадкам, а экономия времени может достигать четырех часов. Основную ставку авиакомпания делает на пассажиров первого и бизнес-класса, для которых беспосадочные рейсы особенно привлекательны.
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