Более 250 тысяч из них оказались похожи по языку и структуре на статьи, ранее отозванные из-за подозрений в фабрикации. Это почти каждая десятая работа в проверенном массиве.

Однако это не означает, что все отмеченные публикации уже доказанно являются подделками. Алгоритм работает именно как спам-фильтр: он выделяет подозрительные тексты, после чего каждый случай должны проверять люди.