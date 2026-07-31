Причём модель в какой-то момент поняла, что перед ней может быть настоящая компания. Однако решила, что это всё равно часть сложного задания, и продолжила атаку.

Второй Claude придумал ещё более впечатляющий путь. Он создал вредоносный программный пакет и опубликовал его в открытом каталоге PyPI. Для этого ИИ пытался добыть номер телефона, найти деньги на его оплату, зарегистрировать электронную почту и открыть аккаунт.

Пакет оставался доступен около часа. За это время его скачали и запустили на 15 реальных системах. Одна из них принадлежала компании, которая проверяет программы на вредоносный код. Скрытая программа забрала её учётные данные, после чего Claude использовал их для дальнейшего проникновения.