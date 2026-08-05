Отдельное внимание уделят сотрудничеству между учёными, государственными учреждениями и предпринимателями, чтобы результаты исследований быстрее внедрялись на практике. Проект также предусматривает подготовку молодых специалистов и развитие обмена знаниями.

RISE AgriFoodLV реализует Латвийский университет бионаук и технологий совместно с Институтом садоводства, Институтом аграрных ресурсов и экономики, научным институтом BIOR, Рижским университетом Страдиня и Национальным институтом исследований и инноваций.