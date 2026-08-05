Проект рассчитан на 2026-2028 годы. Его цель — разработать научно обоснованные и практически применимые решения, которые помогут повысить устойчивость, конкурентоспособность и безопасность производства продовольствия.
«В современных геополитических условиях устойчивость и безопасность продовольственной системы стали вопросом национальной безопасности», — заявил директор Департамента стратегии, знаний и климата Министерства земледелия Янис Шнакшис.
Исследования будут вестись по четырём основным направлениям: укрепление конкурентоспособности пищевого сектора, разработка устойчивых сельскохозяйственных решений, создание новых продуктов питания, а также борьба с инфекциями и антимикробной резистентностью.
Отдельное внимание уделят сотрудничеству между учёными, государственными учреждениями и предпринимателями, чтобы результаты исследований быстрее внедрялись на практике. Проект также предусматривает подготовку молодых специалистов и развитие обмена знаниями.
RISE AgriFoodLV реализует Латвийский университет бионаук и технологий совместно с Институтом садоводства, Институтом аграрных ресурсов и экономики, научным институтом BIOR, Рижским университетом Страдиня и Национальным институтом исследований и инноваций.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.