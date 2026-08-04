Министр утверждает, что официальной реакции со стороны Испании не последовало, а встреча министров внутренних дел ЕС, по его словам, прошла с «достаточно позитивной или нейтральной реакцией со стороны Испании».

Однако, по информации LTV, полученной из неофициальных, но надежных источников, испанская сторона выразила недовольство письмом главы МВД Латвии. По данным телеканала, тон письма был воспринят как высокомерный, а Испания за закрытыми дверями дала понять, что, пока ее военнослужащие помогают защищать Латвию, сама Латвия предпочитает критиковать Испанию в момент, когда страна сталкивается с массовым наплывом мигрантов.

Кулбергс подтвердил, что знает о письме. По его словам, ему импонируют инициативность и решительность Домбравы в вопросах защиты государственной границы и безопасности страны, однако иногда этой инициативы бывает слишком много.