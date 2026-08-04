Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») сделал замечание министру внутренних дел, указав, что впредь при переписке с иностранными государствами содержание подобных писем необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.
По словам Домбравы, в письме он отметил, что ситуация в Сеуте — это не единичный инцидент, а проблема, которую необходимо рассматривать шире. Он подчеркнул важность поиска решения на уровне Европейского союза и укрепления безопасности внешних границ ЕС, а также выразил Испании солидарность. В письме также была подтверждена готовность Латвии при необходимости оказать различную техническую помощь в рамках общеевропейского механизма солидарности.
«Одновременно мы указали, что нельзя допустить легализации этих нелегальных мигрантов. Достаточно много стран уже заявили, что это создает более широкие риски для безопасности Шенгенской зоны», — прокомментировал Домбрава.
Министр утверждает, что официальной реакции со стороны Испании не последовало, а встреча министров внутренних дел ЕС, по его словам, прошла с «достаточно позитивной или нейтральной реакцией со стороны Испании».
Однако, по информации LTV, полученной из неофициальных, но надежных источников, испанская сторона выразила недовольство письмом главы МВД Латвии. По данным телеканала, тон письма был воспринят как высокомерный, а Испания за закрытыми дверями дала понять, что, пока ее военнослужащие помогают защищать Латвию, сама Латвия предпочитает критиковать Испанию в момент, когда страна сталкивается с массовым наплывом мигрантов.
Кулбергс подтвердил, что знает о письме. По его словам, ему импонируют инициативность и решительность Домбравы в вопросах защиты государственной границы и безопасности страны, однако иногда этой инициативы бывает слишком много.
«Это как раз тот случай, когда действия следовало согласовать», — сказал премьер-министр.
«Я понимаю, что господин Домбрава хотел помочь Испании, поделившись нашим опытом противодействия гибридным атакам. Он обращает внимание на то, что Испания также столкнулась с гибридной атакой со стороны Марокко, и предлагает использовать опыт Латвии по противодействию миграционному давлению со стороны Белоруссии и России. Но подобные вопросы в международных отношениях очень чувствительны и должны согласовываться с Министерством иностранных дел», — пояснил Кулбергс.
По словам премьера, это необходимо для того, чтобы официальные позиции не расходились и правительство было осведомлено о подобных контактах.
Как уже сообщалось, после миграционного кризиса в испанском североафриканском анклаве Сеута министры внутренних дел стран ЕС во вторник на видеоконференции договорились усилить борьбу с сетями контрабандистов, занимающихся перевозкой мигрантов, ужесточить процедуры депортации и улучшить обмен информацией.
На прошлой неделе в Сеуту массово прибыли нелегальные мигранты. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в город с населением около 85 тысяч человек въехали 72 тысячи нелегальных мигрантов. По меньшей мере 72 человека погибли при попытке попасть в Сеуту.
С тех пор около 70 тысяч мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко, однако произошедшее вызвало напряженность между Мадридом и рядом европейских партнеров.
«Было достигнуто общее понимание необходимости продолжать борьбу с сетями контрабандистов, усилить депортацию, укрепить внешние границы ЕС, развивать тесное сотрудничество с третьими странами и улучшить возможности прогнозирования», — говорится в распространенном по итогам встречи пресс-релизе. Министры также договорились о необходимости «улучшить общее понимание ситуации», в том числе за счет более эффективного мониторинга социальных сетей.
Кроме того, министры подчеркнули, что координацию действий в кризисных ситуациях следует еще больше укрепить, обеспечив своевременное взаимодействие и более согласованную коммуникацию, особенно для противодействия внешним силам, занимающимся информационными манипуляциями и вмешательством.
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