Авария произошла незадолго до 10:00. На месте работали оперативные службы.
Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства происшествия выясняются.
Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность при приближении к месту аварии. На перекрестке возможны ограничения движения.
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