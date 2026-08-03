«Какое-то время первого трамвая в центр можете не ждать. Грохот был сильный, значит, происшествие серьёзное и за несколько минут всё не закончится», — говорится в публикации.
Позднее автор дополнил сообщение информацией о пострадавших.
«Дополнено. Трое пострадавших, у водителя трамвая болит рука. Автомобиль проигнорировал всё — знаки, светофор и звонок трамвая», — написал очевидец.
Официальной информации Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи или Rīgas satiksme об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших пока нет.
Поэтому сведения о трёх пострадавших, травме водителя трамвая и действиях автомобилиста приводятся исключительно со слов автора публикации. Причины столкновения предстоит установить ответственным службам.
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