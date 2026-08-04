А недавно появилась тревожная информация, что с 9 декабря владельцы значительной части eID-карт потенциально больше не смогут использовать их для электронной подписи.

В частности, изменения коснутся владельцев карт, выданных со 2 сентября 2019 года по 30 января 2026-го (гражданам Латвии — со 2 сентября 2019 года по 2 июня 2022-го, а гражданам других стран — до 30 января 2026-го).

Такая ситуация возникла потому, что срок действия eID-карт составляет 10 лет, тогда как соответствие используемых в них технологических компонентов для обеспечения функции электронной подписи новым требованиям законодательства Европейского союза должно подтверждаться каждые 5 лет.