Почти 20 лет в Латвии действуют электронные удостоверения личности (eID), а с 2022 года традиционный паспорт практически больше не нужен латвийцу в своей стране. Э-документ позволяет жителям пользоваться э-подписью, что уже становится почти необходимым. И очень многие для удобства уже обзавелись ею.
Вот только люди пожилые не так быстро осваивают новшества, и многие еще не добрались до высот э-подписи или с трудом ее освоили. Это затрудняет в том числе пользование важным инструментом в сфере здравоохранения – порталами e-veseliba, datamed, а также отслеживание своих электронных рецептов и электронных направлений к врачам и на обследования. Эти две позиции с 2026 года – только в электронном виде…
Опять менять документ?
А недавно появилась тревожная информация, что с 9 декабря владельцы значительной части eID-карт потенциально больше не смогут использовать их для электронной подписи.
В частности, изменения коснутся владельцев карт, выданных со 2 сентября 2019 года по 30 января 2026-го (гражданам Латвии — со 2 сентября 2019 года по 2 июня 2022-го, а гражданам других стран — до 30 января 2026-го).
Такая ситуация возникла потому, что срок действия eID-карт составляет 10 лет, тогда как соответствие используемых в них технологических компонентов для обеспечения функции электронной подписи новым требованиям законодательства Европейского союза должно подтверждаться каждые 5 лет.
Изменения затронут порядка 346 тысяч eID-карт. Вместе с тем карты останутся действительным удостоверением личности, хотя ими и нельзя будет пользоваться для электронной подписи.
Те, кому э-подпись позарез нужна, смекнули, что осенью опять образуются очереди в филиалы Управления по делам гражданств и миграции (PMLP), как в 2022 году и в начале 2023-го, когда за электронными удостоверениями личности люди стояли в очередях всю ночь или ехали в удаленные уголки Латвии, где в филиалах меньше народу. Поэтому самые мобильные латвийцы уже обменяли свои э-карты.
Однако это сообщение, по-видимому, пришлось не по душе и части общества, к мнению которого прислушиваются законодатели. Поэтому соответствующим специалистам было велено предпринять срочные шаги по решению вопроса с малыми потерями и скандалами.
А то ведь, знаете, латвийский паспорт, чем гордится страна, — один из самых «навороченных» в мире. Он обладает выдающимися характеристиками и входит в число самых «влиятельных» документов мира. Его витиеватый дизайн получил престижные международные награды за уникальное сочетание инновационных элементов безопасности и эстетики. Правда, документ не вошел в десятку самых весомых паспортов в мире, которые дают самые широкие визовые возможности.
Но мы не о том. Суперпаспорт сделали, а с э-картами что-то не срослось. Однако была дана команда — исправиться, и вот…
Подправят, подновят
Уже появилось сообщение о новом техническом решении, которое позволит сохранить возможность электронной подписи и для тех eID-карт, технологии которых в будущем перестанут соответствовать требованиям к квалифицированной электронной подписи.
Это означает, что жители смогут и дальше использовать eID-карту как удостоверение личности, средство аутентификации в цифровой среде и инструмент для подписания документов.
Чтобы обеспечить непрерывную доступность сервиса eParaksts, будет внедрена удаленная квалифицированная электронная подпись, которая позволит и дальше создавать полноценную защищенную электронную подпись с использованием eID-карт. Такая подпись будет иметь юридическую силу как в Латвии, так и в других странах Европейского союза.
Над системой работает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) совместно с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) и другими заинтересованными учреждениями.
Одновременно будут внесены необходимые изменения в нормативные акты и адаптированы информационные системы. Разработка и внедрение обойдутся примерно в 300 тысяч евро…
Пользоваться можно
Так, у используемых в вышеперечисленных картах микрочипов в конце года истечет срок действия сертификата соответствия, необходимого для создания квалифицированной электронной подписи.
Изменения не связаны с какими-либо рисками безопасности или выявленными угрозами. Они также не повлияют на возможность подтверждения личности как при личном обращении, так и в электронной среде, а также на использование карты для поездок по территории ЕС. Получать новую eID-карту не потребуется.
В декабре сертификат электронной подписи, содержащийся на eID-карте, будет аннулирован, а владельцам предоставят возможность подписывать документы с помощью новой удаленной электронной подписи.
Порядок подписания документов немного изменится, владельцы таких карт получат соответствующие инструкции в декабре. В свою очередь LVRTC проинформирует владельцев затронутых карт о предстоящих изменениях
Проверить, затронут ли изменения конкретную eID-карту можно на сайте: www.eidkarte.lv
Одновременно LVRTC и PMLP призывают владельцев карт убедиться в актуальности адреса электронной почты, указанного при получении eID-карты, либо обновить его с помощью электронной услуги «Изменение контактной информации для уведомлений о документах, удостоверяющих личность» на портале Latvija.gov.lv. На этот адрес LVRTC будет отправлять уведомления и инструкции о необходимых действиях…
Всё, что начинается на «э»…
Что ж, латвийцы уже привыкают к тому, что все начинающееся с буквы «э» может и подвести. В аптеке может создаться длиннющая очередь из-за того, что система э-веселибы зависла, а врач не может сразу выписать пациенту э-больничный по той же причине и записывает его данные на бумажке, чтобы потом внести в компьютер.
Со следующего учебного года свидетельства об общем образовании будут выдаваться в электронном виде. Декларации о доходах латвийцы уже который год подают электронно.
БОльшая часть заявлений в госучреждения, в том числе в VSAA, подается через госпортал Latvija.gov.lv, а он мало того что не очень хорошо систематизирован по учреждениям и темам заявлений, так еще и не работает периодически.
Латвия методично переходит на полностью электронный документооборот не только в госсфере и бизнесе, но и в повседневной жизни граждан. Может быть, поторопились отказаться от бумажной документации?
Пусть бы бумажки шли параллельно, пока дорабатывают более современные варианты. Казне дешевле бы обошлось…
Как показывает практика, молодежь и люди среднего возраста уже перешли на новое понимание документов, но пожилым людям сия наука дается с трудом. Но кто о них думает, когда речь идет о масштабных преобразованиях?!
Вера СТЕПНОВА
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.