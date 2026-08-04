Многие считают, что регистрации недвижимости в Земельной книге на имя одного из супругов автоматически означает право единолично распоряжаться ею. Однако законодательство Латвии предусматривает более широкий подход и учитывает не только факт регистрации права собственности, но и правовой режим имущества супругов.
Когда квартира считается общей собственностью супругов
Гражданский закон (далее — закон) предусматривает, что общей собственностью супругов является имущество, приобретенное во время брака совместно, одним из супругов за счет общих средств или при содействии другого супруга. При возникновении сомнений считается, что такое имущество принадлежит супругам в равных долях.
Общим имуществом супруги управляют и распоряжаются совместно. Для совершения одним супругом сделки с таким имуществом требуется согласие другого супруга. Поэтому, если квартира приобретена во время брака и является общей собственностью, один супруг не вправе самостоятельно продать ее, даже если в Земельной книге он указан единственным собственником.
Когда согласие супруга не требуется
Согласие второго супруга не требуется, если квартира является отдельным имуществом одного из супругов. Согласно статье 91 закона, к нему относится, в частности, недвижимость, принадлежавшая супругу до брака, полученная в период брака безвозмездно (например, в дар или по наследству), приобретенная взамен отдельного имущества, а также имущество, признанное отдельным по брачному договору.
Сведения о том, что недвижимость является отдельным имуществом супруга, подлежат внесению в Земельную книгу. При этом доказать, что имущество является отдельным, должен тот супруг, который на это ссылается.
Заключение
Таким образом, само по себе указание в Земельной книге только одного супруга не означает, что он вправе свободно продать квартиру без согласия второго супруга. Если квартира относится к общему имуществу супругов, то для ее продажи требуется согласие второго супруга. При решении вопроса о необходимости согласия второго супруга значение имеет не только запись в Земельной книге, но и правовой режим имущества супругов, установленный Гражданским законом.
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