Общим имуществом супруги управляют и распоряжаются совместно. Для совершения одним супругом сделки с таким имуществом требуется согласие другого супруга. Поэтому, если квартира приобретена во время брака и является общей собственностью, один супруг не вправе самостоятельно продать ее, даже если в Земельной книге он указан единственным собственником.

Когда согласие супруга не требуется

Согласие второго супруга не требуется, если квартира является отдельным имуществом одного из супругов. Согласно статье 91 закона, к нему относится, в частности, недвижимость, принадлежавшая супругу до брака, полученная в период брака безвозмездно (например, в дар или по наследству), приобретенная взамен отдельного имущества, а также имущество, признанное отдельным по брачному договору.