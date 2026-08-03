Однако в последнее время России тоже удалось добиться определённых успехов — и не только за счёт террора против украинского гражданского населения с помощью дальнобойных ракет. Новая, значительно более интенсивная кампания против украинских портов на Черном море выявила нехватку средств противовоздушной обороны, нарушила экспорт зерна, сократила экспортные доходы страны и затруднила поставки вооружений украинским войскам. На сельскохозяйственную продукцию приходится около 60% украинского товарного экспорта, и российские удары пришлись как раз на момент, когда украинские фермеры готовятся к сбору урожая.
Если эти перебои затянутся, Россия сможет перекрыть один из важнейших источников поступления иностранной валюты для Украины, одновременно усилив свои позиции на международных переговорах, поскольку последствия почувствуют крупнейшие импортёры зерна в Африке и Азии.
Киев старается не драматизировать ситуацию. После двухнедельной серии российских ударов беспилотниками и ракетами по Одессе и другим прибрежным городам министр сельского хозяйства Украины в июле заявил, что порты продолжают работать в обычном режиме. Однако около 90 % судовладельцев приостановили заходы в украинские порты, поскольку, как и в Ормузском проливе у берегов Ирана, страховые премии резко выросли из-за сохраняющейся угрозы новых атак.
Это уже не первая остановка судоходства в Черном море после начала российского вторжения. Волны ударов по украинским портам в конце 2025-го и начале 2026 года не смогли надолго парализовать их работу. Однако нынешняя кампания отличается и масштабом, и интенсивностью. Во многом это связано с недавними успехами Украины, особенно на российской территории, которые побудили Путина попытаться вернуть себе инициативу. Пока и Украина, и Россия по-прежнему делают ставку на максимально активные военные действия.
Главная проблема Украины состоит в том, что она вынуждена полагаться на ограниченный запас американских зенитных ракет Patriot — единственного действительно надёжного средства защиты от российских баллистических ракет — для прикрытия городов и основных маршрутов поставок вооружений. Перебросить комплексы Patriot на защиту портов означало бы дорогостоящий и рискованный шаг. Понимая это, Россия, вероятно, продолжит наносить удары по портовой инфраструктуре как ракетами, так и массированными роями беспилотников, не оставляя страховым компаниям оснований снижать стоимость страховки, а судовладельцам — возвращаться в украинские порты.
Помимо сокращения украинских экспортных доходов и, соответственно, возможностей финансировать войну, Москва рассчитывает ослабить международную поддержку Киева, спровоцировав рост мировых цен на продовольствие. Украина обеспечивает около четверти импорта пшеницы Египта и примерно 18 % импорта Индонезии. Кроме того, она является крупнейшим поставщиком кукурузы в Европейский союз, обеспечивает 92 % импорта подсолнечного масла в ЕС и остаётся важным поставщиком кормового зерна и растительных масел.
Путин делает ставку на то, что рост цен на продукты питания — в условиях, когда американская война с Ираном уже толкает вверх стоимость нефти и многих других товаров, — заставит торговых партнёров Украины, прежде всего европейские страны, усилить давление на Киев с требованием сократить масштабы ударов по территории России. Однако такая стратегия, скорее всего, не принесёт желаемого результата.
Поддержка Украины в Европе остаётся прочной, и правительства стран, столкнувшихся с ростом цен, скорее будут возлагать ответственность на Москву, чем на Киев. Однако Путин сегодня настолько заинтересован в достижении хоть каких-либо военных успехов, что, вероятно, продолжит нынешний курс даже без перспективы убедительной победы. Не стоит также ожидать возрождения соглашения, заключённого при посредничестве Организации Объединённых Наций в июле 2022 года, которое обеспечивало безопасное судоходство в украинские порты и из них.
Подобно тому как кризис вокруг Ормузского пролива заставил соседние государства срочно искать новые маршруты вывоза нефти из Персидского залива, Украина, возможно, сможет активнее экспортировать зерно по Дунаю, через румынские порты и по железной дороге — так же, как это происходило в первые месяцы войны. Однако, как и тогда, подобные маршруты значительно дороже и гораздо сложнее с точки зрения логистики.
По всем этим причинам характер российско-украинской войны будет и дальше меняться, поскольку каждая из сторон продолжает искать новые способы переломить затянувшееся позиционное противостояние в свою пользу. А экономический ущерб, который уже ощущается далеко за пределами Украины и России, будет лишь нарастать.
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