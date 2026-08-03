Помимо сокращения украинских экспортных доходов и, соответственно, возможностей финансировать войну, Москва рассчитывает ослабить международную поддержку Киева, спровоцировав рост мировых цен на продовольствие. Украина обеспечивает около четверти импорта пшеницы Египта и примерно 18 % импорта Индонезии. Кроме того, она является крупнейшим поставщиком кукурузы в Европейский союз, обеспечивает 92 % импорта подсолнечного масла в ЕС и остаётся важным поставщиком кормового зерна и растительных масел.

Путин делает ставку на то, что рост цен на продукты питания — в условиях, когда американская война с Ираном уже толкает вверх стоимость нефти и многих других товаров, — заставит торговых партнёров Украины, прежде всего европейские страны, усилить давление на Киев с требованием сократить масштабы ударов по территории России. Однако такая стратегия, скорее всего, не принесёт желаемого результата.

Поддержка Украины в Европе остаётся прочной, и правительства стран, столкнувшихся с ростом цен, скорее будут возлагать ответственность на Москву, чем на Киев. Однако Путин сегодня настолько заинтересован в достижении хоть каких-либо военных успехов, что, вероятно, продолжит нынешний курс даже без перспективы убедительной победы. Не стоит также ожидать возрождения соглашения, заключённого при посредничестве Организации Объединённых Наций в июле 2022 года, которое обеспечивало безопасное судоходство в украинские порты и из них.