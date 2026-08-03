В ходе общения со СМИ артисты выразили поддержку украинскому народу. Отвечая на вопрос о возможном визите в Украину, Галкин назвал эту идею странной, тогда как Пугачева отметила, что ждет приглашения и готова выступить в Киеве. Однако певица подчеркнула, что сделает это только «под мирным небом».
«Вы знаете, что мы вас поддерживаем… Сделайте так, чтобы это скорее произошло. А потом приглашайте нас — мы споем вместе. Только под мирным небом, пожалуйста», — сказала Пугачева.
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Как вам материал?
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.