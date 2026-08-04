Среднегодовое количество осадков в стране достигло 123,2 миллиметра, что составляет 163% от месячной нормы. Западная и центральная части Латвии получили больше осадков, чем восточные. В Лиепае, Вентспилсе и Вичаки июль стал самым дождливым за всю историю наблюдений, в Бауске — вторым, в Стенде — третьим самым дождливым с 1945 года.
Наибольшее количество осадков в прошлом месяце было зафиксировано в Вентспилсе, где их число достигло 222,3 миллиметра, что составляет 350% от нормы, а наименьшее количество осадков выпало в Резекне, где выпало 57,9 миллиметра, или 87% от многолетнего среднего показателя.
В среднем, в июле в Латвии было 13 дней с осадками не менее одного миллиметра, а более чем за полмесяца — 18 дней — хотя бы на одной наблюдательной станции был зафиксирован порог сильных осадков, составляющий десять миллиметров.
Самым дождливым днем стало 20 июля, когда среднее количество осадков по стране достигло 21,1 миллиметра, и не было ни одной станции, где бы не наблюдалось осадков. Меньшее количество осадков выпало в этот день в Лиелпечи — 2,6 миллиметра, наибольшее — в Вентспилсе — 78,3 миллиметра, — и Стенде не сильно отстал, где общее количество осадков за сутки достигло 73,9 миллиметра, или 95% от июльской нормы.
8 июля также выдалось особенно дождливым: среднее количество осадков по стране достигло 19,9 миллиметра, а на наблюдательных станциях оно варьировалось от пяти миллиметров в Дагде до 62,8 миллиметров в Вентспилсе.
Показатели засушливости и влажности в июле на некоторых латвийских наблюдательных станциях находились в пределах нормы, но почти на всех станциях в Земгале и Курземе отмечалась высокая или чрезвычайно высокая влажность.
Продолжительность солнечного сияния в июле была меньше, чем в среднем за период 1991-2020 годов, за исключением восточной Латвии, где местами она была немного выше нормы.
Средняя температура в Латвии в июле составила +17,4 градуса, или на четыре десятых градуса ниже нормы. Минимальная температура за месяц составила +7,2 градуса 23 июля в Зосени, а максимальная температура +32,6 градуса была зафиксирована 31 июля на наблюдательной станции в Елгаве, и это был единственный температурный рекорд, побитый в стране в прошлом месяце.
Средняя относительная влажность составила 81% — от 77% в Алуксне и Риге до 85% в Колке и Павилосте. Самые сильные порывы ветра — 23,2 метра в секунду — были зафиксированы 6 июля в Лиепае.
Зато ожидается, что август будет теплее нормы.
Сегодня, во вторник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, с сохранением облачности в северо-восточной части страны.
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и слабый ветер.
Днём температура воздуха поднимется до +22–+27 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков и слабый ветер. Температура воздуха достигнет +25 градусов.
В ближайшие дни потеплеет ещё больше, к выходным станет немного прохладнее. Дождей пока не обещают.
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