Самым дождливым днем ​​стало 20 июля, когда среднее количество осадков по стране достигло 21,1 миллиметра, и не было ни одной станции, где бы не наблюдалось осадков. Меньшее количество осадков выпало в этот день в Лиелпечи — 2,6 миллиметра, наибольшее — в Вентспилсе — 78,3 миллиметра, — и Стенде не сильно отстал, где общее количество осадков за сутки достигло 73,9 миллиметра, или 95% от июльской нормы.

8 июля также выдалось особенно дождливым: среднее количество осадков по стране достигло 19,9 миллиметра, а на наблюдательных станциях оно варьировалось от пяти миллиметров в Дагде до 62,8 миллиметров в Вентспилсе.

Показатели засушливости и влажности в июле на некоторых латвийских наблюдательных станциях находились в пределах нормы, но почти на всех станциях в Земгале и Курземе отмечалась высокая или чрезвычайно высокая влажность.