Ночью и днём будет дуть слабый ветер, местами установится штиль. В отдельных районах ночью и утром может образоваться туман.

В Риге во вторник сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью температура опустится примерно до +14 градусов, в пригородах — до +11…+13. Днём воздух прогреется до +25 градусов.