В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность, однако днём в Видземе облаков станет больше. Осадков не прогнозируется.
Ночью и днём будет дуть слабый ветер, местами установится штиль. В отдельных районах ночью и утром может образоваться туман.
В Риге во вторник сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью температура опустится примерно до +14 градусов, в пригородах — до +11…+13. Днём воздух прогреется до +25 градусов.
У морского побережья будет на несколько градусов прохладнее.
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