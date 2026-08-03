После сообщений о погибшей рыбе специалисты обследовали реки Стенде, Ринда и Ирбе и провели экспресс-измерения качества воды. Они проверили электропроводность, уровень pH, температуру и концентрацию растворённого кислорода.
В Стенде содержание кислорода в разных местах составляло от 0,072 до 0,076 мг/л, а в Ирбе — от 0,039 до 0,047 мг/л. Для сравнения, в Ринде показатель достигал 5,87 мг/л и не представлял угрозы для рыбы.
По данным службы, дефицит кислорода возник после сильных дождей. На затопленных лугах ускорилось разложение органических веществ, при котором расходуется большое количество кислорода. Когда эта вода попала в реки, его концентрация резко снизилась.
Показатели pH и электропроводности в Стенде при этом соответствовали естественным параметрам. Существенных отклонений специалисты не обнаружили, поэтому гибель рыбы не связывают с загрязнением.
Государственная служба среды продолжит мониторинг Стенде и Ирбе в ближайшие дни, чтобы проверить, восстанавливается ли содержание кислорода до естественного уровня.
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