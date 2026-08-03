В Стенде содержание кислорода в разных местах составляло от 0,072 до 0,076 мг/л, а в Ирбе — от 0,039 до 0,047 мг/л. Для сравнения, в Ринде показатель достигал 5,87 мг/л и не представлял угрозы для рыбы.

По данным службы, дефицит кислорода возник после сильных дождей. На затопленных лугах ускорилось разложение органических веществ, при котором расходуется большое количество кислорода. Когда эта вода попала в реки, его концентрация резко снизилась.