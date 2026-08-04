Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный со скепсисом высказался о перспективах вступления Украины в НАТО и назвал альтернативой для Киева вступление в другие формирующиеся оборонительные союзы. Такие заявления Залужный сделал на общем совещании послов Украины, прошедшем в Киеве в понедельник, 3 августа, пишет украинское издание «Европейская правда».
Во время обсуждения темы евроатлантической интеграции Украины Залужного попросили прокомментировать вопрос о партнерстве Киева с Объединенными экспедиционными силами (Joint Expeditionary Force, JEF) — коалицией, созданной 10 североевропейскими государствами для обеспечения безопасности в регионе. Залужный во время ответа затронул и тему вопроса о членстве Украины в НАТО.
«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — заявил бывший главком ВСУ.
Залужный: Препятствие для Украины в НАТО — старые доктрины альянса
По словам Залужного, препятствием для вступления Украины в альянс является то, что «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ<…> к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны». При этом экс-главком ВСУ не считает, что НАТО изменит подход к своей внутренней организации в ближайшее время.
«Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком она есть. И пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», — заявил Залужный.
Несмотря на эту оценку, бывший военный и дипломат признал, что «Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО», в том числе в области противоракетной обороны. Как ранее отмечал Владимир Зеленский, это, к примеру, касается американских комплексов Patriot — из-за дефицита ракет к ним Украине сложнее отражать ракетные атаки РФ, продолжающиеся уже пятый год войны.
Украине поможет участие в других союзах, уверен Залужный
Альтернативой обеспечения безопасности Украины экс-главком ВСУ видит участие страны в новых и формирующихся оборонительных союзах — таких как JEF. «Украина… будет привязываться к блокам и союзам, которые, по-видимому, будут формироваться. Скорее всего, речь пойдет о европейском военно-безопасностном блоке», — заявил Залужный.
Объединенные экспедиционные силы созданы в 2015 году, в эту коалицию под руководством Великобритании входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Целью коалиции называется обеспечение безопасности в Северной Европе, включая Балтику и Арктику. В декабре 2025 года Украина получила статус расширенного партнера JEF. При этом коалиция сотрудничает с НАТО в вопросе сдерживания России на море, а также заявляла о готовности применить жесткие меры против «теневого флота» РФ.
Залужный выразил сожаление по поводу того, что Украина, по его словам, не работает над полноценным вступлением в JEF. В то же время экс-главком ВСУ отметил, что органы управления коалиции «слабоваты» и «еще не на том уровне, чтобы можно было сказать, что они нам подходят». Организационная структура JEF в настоящий момент не предусматривает обязательств коллективной обороны, отмечает в связи с этим издание «Украинская правда».
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