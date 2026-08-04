Во время обсуждения темы евроатлантической интеграции Украины Залужного попросили прокомментировать вопрос о партнерстве Киева с Объединенными экспедиционными силами (Joint Expeditionary Force, JEF) — коалицией, созданной 10 североевропейскими государствами для обеспечения безопасности в регионе. Залужный во время ответа затронул и тему вопроса о членстве Украины в НАТО.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — заявил бывший главком ВСУ.