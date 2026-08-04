После открытия путепровода въезд в Ригу больше не будет проходить в объезд торгового центра Aleja. Дорога за торговым центром останется доступной только для транспорта, доставляющего товары. Изменится и схема подъезда к самому торговому центру: попасть на парковку и выехать с нее можно будет через временный съезд со стороны Виенибас гатве, тогда как въезд с улицы Озолциема закроют.

Новые правила вводятся и для транспорта, следующего со стороны Тирайне. Левый поворот в направлении железной дороги запретят, поэтому водителям придется сначала повернуть направо, а затем воспользоваться кольцевой развязкой под путепроводом, чтобы продолжить маршрут.

Кроме того, на улице Тирайнес организуют двустороннее движение с выездом через временное соединение с улицей Силтума. Изменится и перекресток улиц Озолциема и Виенибас гатве: существующую кольцевую развязку закроют, а на Виенибас гатве оборудуют место для разворота.