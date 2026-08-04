-С 5 августа организация дорожного движения на Виенибас гатве/Озолсиема/A8 изменится. Пожалуйста, используйте приложение Waze и следите за реальными дорожными знаками, — советует приложение и объясняет, что будет обновлять карту в соответствии с изменением дорожных условий. В качестве иллюстрации предлагается схема, но она достаточно условная, поскольку «невозможно визуализировать все изменения».
Главным изменением станет открытие нового путепровода на въезде в столицу со стороны Елгавы, что позволит отказаться от существующего объезда и перераспределить транспортные потоки, сообщает mixnews.lv.
Новый путепровод примет движение в обоих направлениях — как в сторону центра Риги, так и на выезд из города. Одновременно для автомобилей откроют кольцевую развязку под путепроводом, которая станет ключевым элементом новой схемы движения.
После открытия путепровода въезд в Ригу больше не будет проходить в объезд торгового центра Aleja. Дорога за торговым центром останется доступной только для транспорта, доставляющего товары. Изменится и схема подъезда к самому торговому центру: попасть на парковку и выехать с нее можно будет через временный съезд со стороны Виенибас гатве, тогда как въезд с улицы Озолциема закроют.
Новые правила вводятся и для транспорта, следующего со стороны Тирайне. Левый поворот в направлении железной дороги запретят, поэтому водителям придется сначала повернуть направо, а затем воспользоваться кольцевой развязкой под путепроводом, чтобы продолжить маршрут.
Кроме того, на улице Тирайнес организуют двустороннее движение с выездом через временное соединение с улицей Силтума. Изменится и перекресток улиц Озолциема и Виенибас гатве: существующую кольцевую развязку закроют, а на Виенибас гатве оборудуют место для разворота.
При этом схема движения на улице Межкална останется без изменений — транспорт, как и прежде, будет направляться через кольцевую развязку на улице Озолциема.
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