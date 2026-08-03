Согласно статье 179 Гражданского закона (далее – закон) обязанность содержать ребенка возлагается на обоих родителей независимо от того, проживают они совместно с ребенком или раздельно. Алименты на ребенка предназначены для обеспечения его содержания, воспитания и развития, включая расходы на питание, одежду, жилье, образование, медицинское обслуживание и иные потребности, связанные с благополучием ребенка.
Об отчётности расходования алиментов
Законодательство не предусматривает обязанности родителя, с которым проживает ребенок, предоставлять другому родителю отчеты или подтверждения о расходовании полученных средств. Сам факт уплаты алиментов не дает права требовать чеки, финансовые отчеты или иные документы.
Следует учитывать, что содержание ребенка является частью общего ведения хозяйства семьи. Многие расходы — например, оплата жилья, коммунальных услуг, питания и транспорта — имеют общий характер и не могут быть точно разделены только на расходы ребенка.
Право родителя на информацию о ребёнке
В соответствии со статьей 181 закона, каждый родитель имеет право поддерживать личные отношения с ребенком и получать сведения о его благополучии, если это не противоречит интересам ребенка и не ограничено законом.
Родитель вправе интересоваться условиями жизни ребенка, его здоровьем, образованием и развитием, однако это право не означает возможности контролировать каждую статью расходов на алименты.
Обращение в сиротский суд при нарушении интересов ребёнка
Если имеются обоснованные признаки того, что права или интересы ребенка нарушаются, родитель вправе обратиться в сиротский суд. Этот орган оценивает условия жизни ребенка и принимает решения исходя из его наилучших интересов.
В случае установления нарушений, влияющих на благополучие ребенка, в отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос об изменении порядка осуществления опеки над ребенком, если это необходимо для защиты ребенка.
Заключение
Таким образом, законодательство не предусматривает права родителя, выплачивающего алименты, требовать от другого родителя финансовой отчетности о расходовании средств. Вместе с тем сохраняется право на участие в жизни ребенка, получение информации о его благополучии и обращение в компетентные органы в случае возможного нарушения интересов ребенка.
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