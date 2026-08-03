Следует учитывать, что содержание ребенка является частью общего ведения хозяйства семьи. Многие расходы — например, оплата жилья, коммунальных услуг, питания и транспорта — имеют общий характер и не могут быть точно разделены только на расходы ребенка.

Право родителя на информацию о ребёнке

В соответствии со статьей 181 закона, каждый родитель имеет право поддерживать личные отношения с ребенком и получать сведения о его благополучии, если это не противоречит интересам ребенка и не ограничено законом.