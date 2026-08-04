-Ниже единый список из новой редакции с пометкой, что уже есть, а что может появиться впервые.
Итак,
Полицию обязательно надо будет вызывать, если в происшествии:
1. Пострадал человек (есть сейчас).
2. Машине причинены повреждения, из-за которых аннулируют её допуск к участию в движении — похожее правило есть, но формулировка меняется; перечень таких повреждений установят правилами кабинета министров.
3. Участвуют более двух машин (есть сейчас).
4. Причинён ущерб чужому имуществу (забор, столб, витрина и т. п.) (есть сейчас).
5. Повреждена другая машина, водителя которой нет на месте (задели припаркованный автомобиль, а хозяина рядом нет) (новое).
6. Причинён ущерб дорожному хозяйству — сооружениям, знакам, ограждениям, светофорам (новое).
7. Пострадало дикое животное (косуля, кабан, лось и т. п.) (новое).
8. Есть подозрение, что кто-то из водителей пьян или под воздействием наркотических либо одурманивающих веществ (новое).
9. Водители не могут договориться об обстоятельствах, фактах или схеме происшествия (есть сейчас).
Дистанционная оценка (новое). Сейчас полиция при вызове обязана выезжать почти на каждое проишествие. По новой редакции, приняв звонок, она сможет оценить ситуацию удалённо, не приезжая, и сама решит, нужен ли выезд, и подскажет, что делать. «Сообщить в полицию» больше не будет автоматически означать «полиция приедет».
Извещение в одностороннем порядке (новое).
Согласованное извещение (saskaņotais paziņojums) сейчас заполняют и подписывают оба водителя. По новой редакции в отдельных случаях его можно будет заполнить одному — например, когда вы повредили чужую припаркованную машину без водителя рядом или задели дорожное сооружение. Если полиция не даст иных указаний — заполняете сами и уезжаете.
Как это будет работать на практике
Что делает водитель:
1. Смотрит на список: подпадает хотя бы один пункт из перечня? Если да — звонит в полицию.
2. По телефону описывает, что произошло: где, сколько машин, есть ли пострадавшие, что повреждено.
3. Дальше действует по тому, что скажет полиция.
Что делает полиция (это и есть дистанционная оценка).
Приняв звонок, полиция прямо по телефону оценивает обстоятельства и решает один из двух вариантов:
• выехать на место — если случай серьёзный (пострадавшие, спор, подозрение на опьянение, крупный ущерб); тогда водитель ждёт приезда и действует по указаниям на месте;
• не выезжать — если ситуация простая; тогда полиция по телефону объясняет, как оформить всё самому, и на этом её участие заканчивается.
Если полиция решила не выезжать, водитель оформляет все сам:
• второй участник рядом и вы согласны — заполняете обычное согласованное извещение вдвоём, как сейчас;
• второго участника нет (например, повреждена стоячая машина) или повреждено дорожное сооружение — заполняете извещение в одностороннем порядке, то есть один, без второго водителя, и уезжаете.
После этого извещение передаётся страховщику для урегулирования убытков — как и при обычном оформлении. Это касается OCTA.
При KASKO надо быть внимательнее: условия выплаты определяет договор, а не закон. Там могут быть свои специфические требования. При непонятной ситуации лучше сделать звонок страховщику.
Итак, звонок в полицию обязателен, если сработал пункт из списка; приезд полиции уже не обязателен — она решит по телефону; оформление в простых случаях ложится на самого водителя.
Когда полицию можно НЕ вызывать: если ничего из списка нет, машины на ходу, а водители обо всём согласны — заполняете извещение и разъезжаетесь, как и сейчас.
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