1. Пострадал человек (есть сейчас).

2. Машине причинены повреждения, из-за которых аннулируют её допуск к участию в движении — похожее правило есть, но формулировка меняется; перечень таких повреждений установят правилами кабинета министров.

3. Участвуют более двух машин (есть сейчас).