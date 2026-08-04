По его данным, военный убил одного сослуживца и ранил еще одного, после чего застрелил трех местных жителей — мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет. Еще три человека получили ранения.
Стрелявшего задержали. О его мотивах пока не сообщается.
На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Развожаев призвал не распространять непроверенную информацию и других подробностей произошедшего не привел.
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