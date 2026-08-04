Причины бывают самые разные: переезд, долгое отсутствие хозяина, новый член семьи или просто большие перемены в привычной жизни. Даже животные не любят, когда их мир внезапно переворачивают вверх лапами.

Приучать питомца к одиночеству лучше без героизма. Начните с коротких отлучек, постепенно увеличивая время отсутствия. Не устраивайте бурных сцен при уходе и возвращении — ваш пес не актер драматического театра, а кошка и вовсе сделает вид, что вас не заметила. Хорошо, если у животного будет свой уютный уголок с лежанкой, игрушками и лакомствами, где можно спокойно дождаться хозяина.

Если же тревога не проходит и питомец по-прежнему переживает каждую разлуку как личную катастрофу, лучше обратиться к специалисту по поведению животных. В конце концов, ходить за хозяином хвостиком — это мило. А вот жить в постоянном стрессе не стоит ни людям, ни их четвероногим спутникам.