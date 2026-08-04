Зоопсихолог Светлана Капустина успокаивает: чаще всего ничего странного в этом нет. Для собаки хозяин — почти как вожак стаи. Надо же убедиться, что он не заблудился по дороге к холодильнику. Кошки, несмотря на всю свою независимость, тоже могут крепко привязаться к человеку. Просто делают вид, что это они оказывают ему честь своим присутствием.
Главное — отличать обычную привязанность от тревоги. Если питомец спокойно прошел за вами, улегся неподалеку и занялся своими важными делами — например, сладко захрапел или начал демонстративно вылизывать лапу, — все в порядке. Нормально и то, если он может спокойно остаться в другой комнате и не устраивает трагедию всякий раз, когда вы выходите за дверь.
А вот если расставание превращается в конец света, стоит насторожиться. Тревожный питомец может скулить, дрожать, царапать дверь, громко требовать вернуть хозяина обратно, портить вещи возле выхода или бесцельно ходить по квартире, словно пытаясь вычислить, в какую именно щель исчез человек.
Причины бывают самые разные: переезд, долгое отсутствие хозяина, новый член семьи или просто большие перемены в привычной жизни. Даже животные не любят, когда их мир внезапно переворачивают вверх лапами.
Приучать питомца к одиночеству лучше без героизма. Начните с коротких отлучек, постепенно увеличивая время отсутствия. Не устраивайте бурных сцен при уходе и возвращении — ваш пес не актер драматического театра, а кошка и вовсе сделает вид, что вас не заметила. Хорошо, если у животного будет свой уютный уголок с лежанкой, игрушками и лакомствами, где можно спокойно дождаться хозяина.
Если же тревога не проходит и питомец по-прежнему переживает каждую разлуку как личную катастрофу, лучше обратиться к специалисту по поведению животных. В конце концов, ходить за хозяином хвостиком — это мило. А вот жить в постоянном стрессе не стоит ни людям, ни их четвероногим спутникам.
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