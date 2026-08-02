Поскольку тема актуальна, всё, что с ней связано, так или иначе привлекает публику. Привлекла внимание и новость о том, что Управление охраны природы объявило конкурс на ведение мониторинга медведей с 2026 по 2028 год. Предполагаемая договорная цена такого мониторинга — 180 тысяч евро.
Такое известие не могло не вызвать определённой реакции в обществе: в последние годы информация о различных исследованиях, польза от которых не то чтобы очень заметна, а затраты велики, пробуждает у публики как минимум раздражение, а то и более резкие эмоции.
Подумать об этом пользователям платформы «Х» предложил Алдис, опубликовавший объявление о тендере.
А вот как реагирует народ:
— Не понимаю, почему такая маленькая сумма? На 160 медведей еле-еле тысяча получается за одного медведя.
— Подожди, вот когда «охрана» и «менеджмент» начнутся, там суммы раз в пять увеличатся.
— О-о-о… теперь снова кто-то будет призывать население сообщать об увиденных признаках присутствия медведей, из чего в свою очередь будет «натянут» результат. Сам исследователь даже в лес не пойдёт. И результат будет удивительно позитивным.
— Лесники из Государственной службы леса о медведях на своих объектах, конечно, ничего не знают, и управление с службой не сотрудничает…
— Мониторинг — это что такое? Сидеть и наблюдать? Хорошо… пардон. Я не понимаю, деревенская я. Пока что у себя мониторю только длинноухих, лис, цапель, всяких хорьков и одну рысь.
— Можетт, на сей раз подаст заявку кто-нибудь, кто даст чуть более реалистичную оценку ситуации, чем предыдущий исполнитель. Иначе создаётся впечатление, что население уже всех медведей (сколько уж их есть) уже засняло в населённых пунктах, а в ненаселённых их нет.
— Неудивительно, если уж раньше Управление по уничтожению природы для борьбы с борщевиком на одном гектаре 800 тысяч использовало. Управление по деньгам и наполнению карманов.
— Шутка? Не может быть.
— «Как нарезать огурец — дубль №2».
— А что так мало?
— Ну, ЭТО даже, я бы сказал, кому-то пригодиться может. О цене судить не буду, у меня ощущение, что нормальная, не знаю, какое там содержание… Но тусить по Латвии и мониторить медведей — это не работа для грибника на выходные. Кому это нужно и нужно ли, не знаю, но выглядит более толково, чем [исследование] о BOLT.
— Грантик для каких-нибудь друзей природы. Предполагаю, победитель давно уже известен.
— Да ясно уже, опять воровать будут.
— Денег некуда девать.
— Что-то среднее между Клондайком и Эльдорадо.
— Андрис Кулбергс, что это опять за хрень?
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