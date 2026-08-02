Такое известие не могло не вызвать определённой реакции в обществе: в последние годы информация о различных исследованиях, польза от которых не то чтобы очень заметна, а затраты велики, пробуждает у публики как минимум раздражение, а то и более резкие эмоции.

Подумать об этом пользователям платформы «Х» предложил Алдис, опубликовавший объявление о тендере.