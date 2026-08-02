Но у всякой тихой гавани есть свое искушение. Благодарность новой стране не должна становиться забвением старой. Язык — это не просто средство объясниться с миром, а последний мост, соединяющий человека с его прошлым, с голосами родителей, с книгами и памятью. Потеряв его, легко обрести новую родину — и незаметно утратить прежнюю. Об этом — очерк в рижском еженедельнике «Для вас», напечатанный в 1934 году.
Счастливый народ, счастливая страна, счастливы и правители! Военные громы прошли мимо. Политический горизонт этой страны не затемнен облаками. Быть может, потому, что ею правит женщина? Третья королева подряд на голландском престоле!
Народ, не выбитый из колеи войной, уже много лет подряд живет в здоровых, нормальных условиях. С большой любовью и заботой относится голландец к каждой пяди своей земли: безукоризненная чистота, на плодородных полях, пересеченных вытянутыми в ниточку каналами, — крупный здоровый скот. Удивительно живописен голландский пейзаж с попадающимися на каждом шагу ветряными мельницами.
Золотым дном для Голландии являются ее богатейшие колонии, европейская же часть страны живет транзитом, молочным хозяйством и фабрично-заводской промышленностью, развивающейся с каждым годом. Голландский рабочий, даже не специалист, получает оплату за пятьдесят две недели, то есть за год полностью. В Голландии праздничные дни не относятся к числу прогулов даже для поденного рабочего. Неудивительно, что иностранцев поражает обстановка жизни голландских рабочих, дышащая полным благополучием и даже комфортом.
Социальная сторона жизни стоит в Голландии на высоком уровне. В стране нет нищих, почти нет безработных и бедняков в русском понимании этого слова. Исключительно высоко поставлено также в Голландии дело образования. Для поддержания своих всемирно известных университетов правительство не жалеет никаких средств.
Вследствие природного своего добродушия голландец вообще чрезвычайно гостеприимен, а по отношению к русским — в особенности. Кажется, что ни в одной другой стране они не пользуются таким авторитетом и уважением.
Еще со времен Петра Великого, домик которого в Саардаме является гордостью этого городка и местом паломничества приезжающих в Голландию туристов и иностранцев, русское имя пользуется здесь уважением и любовью. А царившие всегда дружественные и доброжелательные отношения между правящими домами Голландии и России укрепляли в голландцах традиционную и прочную симпатию ко всему русскому. Еще доныне в Гааге сохранилось старое русское консульство, с которым считаются власти и паспорта которого являются единственными признанными для русских эмигрантов в Голландии.
Во время Великой войны русские впервые массами стали проникать в Голландию. В Голландию бежало много русских из германского плена. Уже в первый год войны явилась необходимость организовать русский беженский комитет, инициатором которого являлся русский консул барон Ферзен, который и поныне не потерял своего влияния в делах помощи русским в Роттердаме.
После революции в России число беженцев в Голландии увеличилось до трех тысяч. К каждому русскому начинанию голландцы относились с полным сочувствием и часто субсидировали их, но все же такое большое количество эмигрантов не могло рассчитывать на постоянную помощь маленькой страны. Когда истощились средства русского беженского комитета, волна эмигрантов в поисках работы начала просачиваться в соседние страны. Переселение это носило массовый характер, так что на месте осталось не более 200–300 человек, и число их до нынешнего времени не пополнилось, так как доступ эмиграции в Голландию сделался чрезвычайно затруднительным, можно даже сказать почти невозможным.
Этим и объясняется то обстоятельство, что населяющие в настоящее время Голландию русские живут в исключительно благоприятных условиях, пользуясь всеми правами и привилегиями наравне с голландцами.
Безусловное преимущество при въезде в пределы Голландии дается русским артистам, постоянно посещающим страну и гастролирующим с неизменным успехом.
Невозможно подвести быт русских под одну категорию, так как занимают они различные должности в самых разнообразных сферах: служат чиновниками в государственных учреждениях и фирмах, ведут самостоятельные дела, содержат кинематографы, автошколы и прочее, работают на фабриках как инженеры и рабочие и, наконец, учатся в университетах в городах Лейдене, Делфте и Дордрехте на средства благотворительных эмигрантских и голландских организаций.
Но, к сожалению, нет совершенства, и русская эмигрантская жизнь в Голландии имеет свои темные и грустные стороны чисто материального характера. Обеспеченные и благоприятные условия жизни заставляют русских людей не только с чувством признательности относиться к приютившей их стране, но и считать эту страну как бы своей родиной. Это, конечно, особенно часто отражается на русских детях, которые зачастую называют себя голландцами и не умеют говорить по-русски.
А. Владимирский.
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