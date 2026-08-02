Народ, не выбитый из колеи войной, уже много лет подряд живет в здоровых, нормальных условиях. С большой любовью и заботой относится голландец к каждой пяди своей земли: безукоризненная чистота, на плодородных полях, пересеченных вытянутыми в ниточку каналами, — крупный здоровый скот. Удивительно живописен голландский пейзаж с попадающимися на каждом шагу ветряными мельницами.

Золотым дном для Голландии являются ее богатейшие колонии, европейская же часть страны живет транзитом, молочным хозяйством и фабрично-заводской промышленностью, развивающейся с каждым годом. Голландский рабочий, даже не специалист, получает оплату за пятьдесят две недели, то есть за год полностью. В Голландии праздничные дни не относятся к числу прогулов даже для поденного рабочего. Неудивительно, что иностранцев поражает обстановка жизни голландских рабочих, дышащая полным благополучием и даже комфортом.