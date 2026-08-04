По его словам, участие северокорейских военных на стороне России до сих пор можно было оценивать иначе, если они помогали защищать международно признанную территорию РФ и не воевали непосредственно в Украине.
«В таком случае корейцы вторгнутся в Украину. Формально, юридически это будет именно так», — сказал Раев, говоря о возможной отправке военных КНДР на Донбасс.
Это открыло бы возможности для международной реакции, однако практические меры были бы ограничены. Против Северной Кореи уже действует широкий набор санкций, поэтому остается вопрос, какие дополнительные экономические ограничения еще можно ввести.
Прямое военное вмешательство НАТО Раев считает маловероятным, поскольку любые действия против северокорейских подразделений в Украине означали бы фактическое вступление альянса в войну.
По его оценке, так называемая коалиция желающих также не стала бы переходить эту границу. В предыдущих обсуждениях возможное присутствие западных военных в Украине связывали с периодом после завершения активных боевых действий, а не с участием в нынешней войне.
Поэтому даже массовое появление северокорейских войск, вероятнее всего, вызвало бы жесткое политическое осуждение, международные консультации и поиск других способов давления на Пхеньян, но не прямое участие стран НАТО в боях.
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