«В таком случае корейцы вторгнутся в Украину. Формально, юридически это будет именно так», — сказал Раев, говоря о возможной отправке военных КНДР на Донбасс.

Это открыло бы возможности для международной реакции, однако практические меры были бы ограничены. Против Северной Кореи уже действует широкий набор санкций, поэтому остается вопрос, какие дополнительные экономические ограничения еще можно ввести.