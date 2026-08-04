Транспортные средства будут переданы подразделениям Министерства обороны Украины, частям Национальной гвардии, Центру сердечно-сосудистой патологии Харьковской области, амбулатории села Сокильники Львовской области, а также нескольким военным администрациям.
Передаваемые автомобили имеют значительный пробег и технический износ, однако их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.
Доставку транспортных средств обеспечат общественная организация Agendum, фонд Entrepreneurs for Peace и организация Tavi draugi, которые возьмут на себя все расходы по перевозке и передадут автомобили государственным учреждениям Украины.
Согласно правилам Кабинета министров №901 от 17 декабря 2024 года «О компетентных учреждениях и порядке обращения с имуществом, принадлежащим государству», Государственное агентство обеспечения осуществляет прием, хранение, учет, реализацию, безвозмездную передачу, уничтожение государственного движимого имущества, а также перечисление средств от его реализации в государственный и муниципальные бюджеты.
Правительство Латвии продолжает оказывать необходимую поддержку Украине, и передача транспортных средств является лишь одним из многих шагов, предпринимаемых для помощи украинскому обществу и укрепления сотрудничества в чрезвычайных условиях, вызванных развязанной Россией войной.
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