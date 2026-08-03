Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, уголовный процесс был начат 8 декабря 2025 года. В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательства, после чего подозреваемой была официально признана женщина 1981 года рождения. Все это время она находилась под стражей.
По версии следствия, женщина попыталась убить своего сожителя и несовершеннолетнего сына, дав им медикаменты. После этого она сама приняла большое количество лекарств, пытаясь свести счеты с жизнью. Однако трагедии удалось избежать — всех троих вовремя обнаружила родственница, вызвавшая скорую помощь. На место прибыли три бригады медиков, которые доставили пострадавших в больницу в стабильном состоянии.
Когда история впервые стала известна общественности, программа Panorāma Латвийского телевидения сообщала, что вероятной причиной случившегося стал затяжной семейный конфликт. Тогда же в полиции отмечали, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, а подобные преступления являются крайне редкими даже для следственной практики.
Спустя несколько дней после ареста полиция также сообщала, что женщине будет назначена судебная психиатрическая и психологическая экспертиза. Такие экспертизы являются обязательными при расследовании убийств и покушений на убийство и должны установить, могла ли подозреваемая в момент совершения преступления осознавать свои действия и руководить ими.
Теперь материалы дела переданы в прокуратуру. Женщине инкриминируется покушение на убийство двух человек. За такое преступление латвийское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
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