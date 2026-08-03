По версии следствия, женщина попыталась убить своего сожителя и несовершеннолетнего сына, дав им медикаменты. После этого она сама приняла большое количество лекарств, пытаясь свести счеты с жизнью. Однако трагедии удалось избежать — всех троих вовремя обнаружила родственница, вызвавшая скорую помощь. На место прибыли три бригады медиков, которые доставили пострадавших в больницу в стабильном состоянии.

Когда история впервые стала известна общественности, программа Panorāma Латвийского телевидения сообщала, что вероятной причиной случившегося стал затяжной семейный конфликт. Тогда же в полиции отмечали, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, а подобные преступления являются крайне редкими даже для следственной практики.