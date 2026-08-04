Полиция незамедлительно начала уголовный процесс по части четвертой статьи 160 Уголовного закона, провела оперативные мероприятия и задержала подозреваемого. Уже на следующий день суд постановил заключить его под стражу. В настоящее время мужчина остается под арестом.

В ходе расследования были получены материалы, указывающие на то, что потерпевших может быть больше. Полиция призывает откликнуться людей, которые могли пострадать от действий этого тренера или располагают информацией о возможных преступлениях сексуального характера.