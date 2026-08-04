Информация о возможном преступлении поступила в Государственную полицию 24 июля. Один из участников лагеря сообщил факты, указывающие на то, что тренер 1999 года рождения мог совершить действия сексуального характера в отношении ребенка.
Полиция незамедлительно начала уголовный процесс по части четвертой статьи 160 Уголовного закона, провела оперативные мероприятия и задержала подозреваемого. Уже на следующий день суд постановил заключить его под стражу. В настоящее время мужчина остается под арестом.
В ходе расследования были получены материалы, указывающие на то, что потерпевших может быть больше. Полиция призывает откликнуться людей, которые могли пострадать от действий этого тренера или располагают информацией о возможных преступлениях сексуального характера.
Особое внимание на обращение просят обратить родителей, чьи дети посещают хоккейные лагеря. Связаться с полицией можно по телефонам 63004340 или 112.
За действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, насилия, угроз, доверия, авторитета или иного влияния, если они совершены в отношении лица младше 16 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с последующим пробационным надзором сроком до пяти лет.
Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотических веществ в 2022 году. Расследование продолжается.
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