Алина Кабаева была замечена в спортивном зале в Новогорске, под Москвой, где она помогает российской команде готовиться к чемпионату мира, который пройдет во Франкфурте с 12 по 16 августа. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие около 300 лучших гимнасток мира.
На фотографиях Кабаева одета в простую черную футболку и белые брюки и внимательно наблюдает за тренировкой спортсменок. Она разговаривает с тренерами и гимнастками, а также дает советы юным спортсменкам.
Фотографии быстро распространились по интернету. Наибольшее внимание привлекло её появление.
Многие комментаторы писали, что не узнали бывшую олимпийскую чемпионку с первого взгляда. Некоторые считают, что черты лица Кабаевой изменились, что породило слухи о возможной пластической хирургии или косметических процедурах.
Другие, напротив, восхваляют внешность 43-летней женщины и считают, что она по-прежнему выглядит потрясающе.
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