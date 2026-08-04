На фотографиях Кабаева одета в простую черную футболку и белые брюки и внимательно наблюдает за тренировкой спортсменок. Она разговаривает с тренерами и гимнастками, а также дает советы юным спортсменкам.

Фотографии быстро распространились по интернету. Наибольшее внимание привлекло её появление.

Многие комментаторы писали, что не узнали бывшую олимпийскую чемпионку с первого взгляда. Некоторые считают, что черты лица Кабаевой изменились, что породило слухи о возможной пластической хирургии или косметических процедурах.