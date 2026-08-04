Реальный опыт работы также подтверждает сравнительно умеренную мобильность. Молодые люди чаще всего отмечают, что самое долгое время, которое они проработали на одном рабочем месте, составляет от 1 до 3 лет, в свою очередь с увеличением возраста респондента растет и количество лет, отработанных на одном предприятии. Так, большая часть жителей в возрасте от 40 до 59 лет как самый длительный период работы на одном месте называют более 10 лет, а жители в возрасте от 60 до 74 лет – уже более 20 лет.
“По данным опроса мы видим, что чем моложе поколение, тем более короткий период работы в одной компании воспринимается как продолжительный. Это свидетельствует о различиях в подходе разных поколений к построению карьеры. Для молодых людей важны динамика, рост и новый опыт, тогда как с увеличением возраста растет число людей, которые считают, что длительная работа на одном предприятии укрепляет профессиональную репутацию и способствует профессиональной экспертности.
Это означает, что работодателям в Латвии нужно все больше подстраиваться под разные ожидания работников, обеспечивая как возможности для развития, так и долгосрочную стабильность. В качестве главных причин, почему имеет смысл долго работать в одной компании, жители чаще всего называют стабильность и чувство уверенности в будущем (41 %), возможности карьерного и профессионального роста (34 %), накопленный опыт и экспертные знания в конкретной компании (34 %), а также стабильную и прогнозируемую заработную плату (31 %).
Говоря о причинах, почему длительная работа в одной компании не всегда считается целесообразной, респонденты чаще всего указывают на риски для профессионального развития. По мнению опрошенных, длительная работа может способствовать рутине и стагнации (48 %), лояльность работника не всегда получает должную оценку со стороны работодателя (42 %), возможности карьерного роста и развития ограничены (25 %), а более быстрого повышения заработной платы зачастую можно добиться только при смене места работы (20 %). В то же время лишь 8 % жителей считают, что больше возможностей для трудоустройства существует за рубежом. Это свидетельствует о том, что большинство работников связывают свое будущее с Латвией.
“Данные опроса показывают четкую тенденцию – с увеличением возраста все больше людей воспринимают продолжительную работу в одной компании как ценность. В то же время важно понимать причины, почему работники не всегда готовы оставаться на одном рабочем месте на протяжении длительного времени. Заслуживает внимания тот факт, что одной из наиболее часто упоминаемых причин скептического отношения к этому является ощущение, что лояльность сотрудников ценится недостаточно. Это важный аспект, о котором работодателям следует задуматься, выстраивая долгосрочные отношения и укрепляя доверие со своими сотрудниками”, – рассказывает Айва Банга.
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