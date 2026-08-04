“По данным опроса мы видим, что чем моложе поколение, тем более короткий период работы в одной компании воспринимается как продолжительный. Это свидетельствует о различиях в подходе разных поколений к построению карьеры. Для молодых людей важны динамика, рост и новый опыт, тогда как с увеличением возраста растет число людей, которые считают, что длительная работа на одном предприятии укрепляет профессиональную репутацию и способствует профессиональной экспертности.

Это означает, что работодателям в Латвии нужно все больше подстраиваться под разные ожидания работников, обеспечивая как возможности для развития, так и долгосрочную стабильность. В качестве главных причин, почему имеет смысл долго работать в одной компании, жители чаще всего называют стабильность и чувство уверенности в будущем (41 %), возможности карьерного и профессионального роста (34 %), накопленный опыт и экспертные знания в конкретной компании (34 %), а также стабильную и прогнозируемую заработную плату (31 %).