Но мы не в Америке. Мы в Латвии. Поэтому всё гораздо проще.

Янис Домбрава стал министром внутренних дел аккурат перед выборами явно не для того, чтобы разгребать все гуано в поднадзорном ведомстве. В Приекуле пьяный полицейский убил учителя. Потом полицейская совершает ДТП с таким количеством промилле в организме, что алкотестер, наверное, просил закурить. Новости неприятные. Рейтингу не помогают.