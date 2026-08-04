Это для примера. У людей могут быть сотни других причин побывать в Белоруссии.
Но мы не в Америке. Мы в Латвии. Поэтому всё гораздо проще.
Янис Домбрава стал министром внутренних дел аккурат перед выборами явно не для того, чтобы разгребать все гуано в поднадзорном ведомстве. В Приекуле пьяный полицейский убил учителя. Потом полицейская совершает ДТП с таким количеством промилле в организме, что алкотестер, наверное, просил закурить. Новости неприятные. Рейтингу не помогают.
Что делать? Есть старый американский фильм.
«Хвост виляет собакой».
Там, чтобы отвлечь публику от неприятностей власти, придумывают маленькую победоносную войну. Не потому, что война нужна. А потому, что телевизору нужен новый сюжет.
Очень полезное кино.
В нашем случае война, конечно, карманная. Размером с один пограничный переход. Закрыли.
Все обсуждают уже не Приекуле. Не полицейскую с количеством промилле, достойным химической лаборатории. А границу. Министр у нас таки решительный. Министр спасает страну.
Особенно восхищает объяснение.
Аргументы в пользу закрытия уже привела парламентский секретарь Министерства образования и науки Иева Силиня, представляющая Национальное объединение. По ее словам, после того как пункт Патерниеки был закрыт по техническим причинам, количество попыток незаконного пересечения границы резко сократилось.
Оказывается, основной поток нелегальных мигрантов шёл… через официальный контрольно-пропускной пункт. Через место, где есть шлагбаумы. Камеры. Документы. Пограничники. То есть не через лес. Не через болото. А туда, где контролировать людей вообще-то удобнее всего.
Логика завораживает. Если поток действительно шёл через КПП, то, может быть, стоило лучше проверять именно там? Вместо этого ворота закрывают. И люди, которые раньше шли по асфальту под камерами, теперь будут искать другие дороги. Через лес. Через кусты. По всей длине границы.
Блестящая оптимизация. Это как бороться с превышением скорости, убрав спидометр. Или лечить зубную боль удалением стоматологической клиники.
Проблема ведь никуда не исчезает. Она просто перестаёт быть удобной для наблюдения.
Зато выглядит решительно. А перед выборами это у определенной категории электората считается важнее результата.
Сидор ПЕХОТНЫЙ.
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