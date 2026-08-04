Регулярность, с которой российские разведывательные самолёты, а в последнее время и боевые машины, появляются над Балтикой без надлежащей идентификации, вписывается в более широкий круг опасений военных и экспертов по поводу возможных провокаций со стороны Москвы против государств – членов НАТО.

В последние месяцы эту тему поднимали и польские политики. 24 апреля премьер‑министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может атаковать государство, входящее в НАТО, «скорее в перспективе месяцев, чем лет». В свою очередь министр иностранных дел Радослав Сикорский не исключал возможности проведения Россией операции под ложным флагом, с тем, чтобы создать предлог для атаки на союзническую страну.