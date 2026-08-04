«До полудня, в 60 километрах к северо‑западу от Лебы над Балтийским морем, дежурная пара наших самолётов перехватила российский разведывательный самолёт Ил‑20».
Косиняк‑Камыш при этом подчеркнул, что нарушения воздушного пространства Польши не было, машина находилась в международном воздушном поле. Глава Минобороны обратил внимание на характерный для таких ситуаций профиль полёта российского самолёта:
«Машина осуществляла полёт в международном воздушном пространстве без плана полёта и с выключенным транспондером».
Отсутствие активного транспондера и незаявленный план полёта фактически делают дистанционную идентификацию самолёта невозможной и серьёзно затрудняют работу служб управления воздушным движением – это метод, который российские самолёты регулярно используют во время полётов над Балтикой.
Косиняк‑Камыш также заверил о постоянной готовности польских вооружённых сил:
«Вооружённые силы Польши непрерывно следят за нашей безопасностью в регионе и предпринимают действия по защите польской границы».
Это уже не первый подобный случай за последние месяцы – число похожих эпизодов над Балтикой заметно возросло. Предыдущий инцидент такого рода произошёл всего несколькими днями ранее, 31 июля, когда польские F‑16 перехватили российский Ил‑20. Ранее аналогичные ситуации фиксировались 14 июля, 13 мая и 9 апреля. Похожий эпизод произошёл также в октябре 2025 года.
Регулярность, с которой российские разведывательные самолёты, а в последнее время и боевые машины, появляются над Балтикой без надлежащей идентификации, вписывается в более широкий круг опасений военных и экспертов по поводу возможных провокаций со стороны Москвы против государств – членов НАТО.
В последние месяцы эту тему поднимали и польские политики. 24 апреля премьер‑министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может атаковать государство, входящее в НАТО, «скорее в перспективе месяцев, чем лет». В свою очередь министр иностранных дел Радослав Сикорский не исключал возможности проведения Россией операции под ложным флагом, с тем, чтобы создать предлог для атаки на союзническую страну.
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