Bonava является одним из ведущих застройщиков жилья в Европе. Компания работает как в Латвии, так и в других странах Европы: в Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Литве, насчитывает около 900 сотрудников и с момента основания построила более 50 тысяч квартир. В 2024 году выручка концерна составила около 700 млн евро.
Как сообщили в компании, Bonava стала одной из 15 организаций, пострадавших в результате масштабной кибератаки. Неавторизованные лица получили доступ к системе управления клиентами и обработки гарантийных обращений. В связи с этим существует вероятность, что злоумышленники получили доступ и к персональным данным, хранящимся в этой системе.
27 июля 2026 года Bonava получила уведомление от полиции Швеции о возможном инциденте, связанном с безопасностью данных. После этого компания незамедлительно начала расследование совместно с независимыми экспертами по кибербезопасности. По итогам первоначальной проверки был установлен способ несанкционированного доступа, а также внедрены дополнительные технические меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
По имеющейся на данный момент информации, речь может идти о персональных данных клиентов Bonava Eesti, включая:имя и фамилию; адрес; контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона).
Компания подчеркивает, что расследование продолжается. Если будут выявлены новые обстоятельства, способные затронуть интересы клиентов, Bonava обещает незамедлительно сообщить об этом.
Bonava советует проявлять повышенную осторожность при получении неожиданных электронных писем, телефонных звонков или SMS-сообщений с просьбой предоставить персональные, банковские или другие конфиденциальные данные. Если возникают сомнения в подлинности подобных запросов, компания рекомендует сначала убедиться в их достоверности и только после этого принимать решение о передаче какой-либо информации.
Компания сообщила, что уже уведомила Инспекцию по защите данных Эстонии (Andmekaitse Inspektsioon), а также подала заявление в полицию Швеции. Bonava продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и независимыми специалистами по кибербезопасности для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Дополнительные вопросы клиенты могут направлять по электронной почте: information_ee@bonava.com.
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