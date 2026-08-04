Как сообщили в компании, Bonava стала одной из 15 организаций, пострадавших в результате масштабной кибератаки. Неавторизованные лица получили доступ к системе управления клиентами и обработки гарантийных обращений. В связи с этим существует вероятность, что злоумышленники получили доступ и к персональным данным, хранящимся в этой системе.

27 июля 2026 года Bonava получила уведомление от полиции Швеции о возможном инциденте, связанном с безопасностью данных. После этого компания незамедлительно начала расследование совместно с независимыми экспертами по кибербезопасности. По итогам первоначальной проверки был установлен способ несанкционированного доступа, а также внедрены дополнительные технические меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.