Окончательное решение о будущем родильного отделения Балвской больницы пока не принято. В этом году существенных изменений в его работе не планируется. Рассматривается новая модель помощи женщинам и детям с участием разных специалистов.

«Если со мной что-то случится, я должен знать, что рядом есть команда, способная помочь», — подчеркнул министр.

Одной из главных проблем здравоохранения Абу Мери назвал длинные очереди на оплачиваемые государством услуги. По его словам, пациентам необходимо обеспечить более удобный доступ к информации о том, где нужную помощь можно получить быстрее.