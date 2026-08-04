По словам министра, сейчас существует ошибочное представление, будто каждая больница располагает всеми необходимыми специалистами. В действительности пациентов нередко приходится переводить в другие учреждения, из-за чего теряется время.
«Сейчас существует иллюзия, что в каждой больнице есть все специалисты. Это неправда», — сказал Абу Мери.
Министерство здравоохранения уже более полутора лет отдельно оценивает работу каждой больницы, определяя, какие услуги необходимы на месте и где их можно оказывать наиболее безопасно.
Окончательное решение о будущем родильного отделения Балвской больницы пока не принято. В этом году существенных изменений в его работе не планируется. Рассматривается новая модель помощи женщинам и детям с участием разных специалистов.
«Если со мной что-то случится, я должен знать, что рядом есть команда, способная помочь», — подчеркнул министр.
Одной из главных проблем здравоохранения Абу Мери назвал длинные очереди на оплачиваемые государством услуги. По его словам, пациентам необходимо обеспечить более удобный доступ к информации о том, где нужную помощь можно получить быстрее.
Министр также заявил, что в бюджете следующего года отрасли потребуются дополнительные средства на повышение зарплат медиков и лечение онкологических пациентов. Одновременно необходимо повысить прозрачность системы и эффективность использования уже выделенных денег.
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