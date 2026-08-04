4 августа 2026 16:22 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# ЧП

Благополучно найден! Шестилетний мальчик потерялся на улицах Риги (дополнено)

Uосударственная полиция сообщила, что шестилетний Даниэль Волков, которого разыскивали после исчезновения 4 августа в районе парка Нордекю на улице Дзирциема в Риге, найден. По данным полиции, мальчик благополучно найден. Дополнительная информация о том, где именно его обнаружили и при каких обстоятельствах, не приводится.