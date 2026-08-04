У мальчика короткие каштановые волосы. Одет он был в черную футболку с рисунком и синие шорты, на ногах — синие сандалии, на голове — красная кепка с козырьком. Возможно, при нем фиолетовый самокат, на передней части которого нарисована буква «D».
Госполиция призывает посмотреть на фотографию мальчика и откликнуться каждого, кто знает о его местонахождении, позвонив по номеру телефона 112.
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