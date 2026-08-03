На всём протяжении дороги они упорно ехали на заднем колесе, метались из полосы в полосу с той вдохновенной беспечностью, с какой деревенский гусь перебегает шоссе, и, словно люди, окончательно порвавшие с государством, избавили свои мотоциклы от регистрационных номеров. Или, по крайней мере, сделали всё, чтобы те не бросались в глаза.
Вообще, есть особый человеческий талант — превращать оживлённую трассу в цирковую арену, не спросив согласия публики. Остальные водители поневоле становятся участниками этого спектакля: попробуй угадай, что через секунду придёт в голову человеку, который уже убедил себя, что одно колесо вполне заменяет два.
Храбрость — прекрасное качество. Но когда она сопровождается отсутствием номеров, здравого смысла и инстинкта самосохранения, получается уже не храбрость, а своеобразный жанр дорожного фольклора. Обычно такие истории заканчиваются одинаково: кто-то потом долго рассказывает, что «всё произошло совершенно неожиданно».
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