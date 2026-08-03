Вообще, есть особый человеческий талант — превращать оживлённую трассу в цирковую арену, не спросив согласия публики. Остальные водители поневоле становятся участниками этого спектакля: попробуй угадай, что через секунду придёт в голову человеку, который уже убедил себя, что одно колесо вполне заменяет два.

Храбрость — прекрасное качество. Но когда она сопровождается отсутствием номеров, здравого смысла и инстинкта самосохранения, получается уже не храбрость, а своеобразный жанр дорожного фольклора. Обычно такие истории заканчиваются одинаково: кто-то потом долго рассказывает, что «всё произошло совершенно неожиданно».